布城燈光節閃燿4晚 “360天文館”享視聽效果









（布城29日訊）聯邦直轄區部長卡立沙末於昨晚為2019年布城燈光節主持開幕，主題為主題為“美麗的馬來西亞”的第七屆燈光節將一連4晚在布城為民眾帶來視聽盛宴，包括於周二的12月31日晚舉行的跨年倒數夜，陪伴民眾迎接2020年的到來。

今年的布城燈光節依然坐落第三區的布城廣場，設有逾20個主題公園、燈光彫塑、大投影映射表演秀與360天文館的“重頭戲”。

卡立沙末在布城燈光節開幕禮上致詞時說，今年的燈光匯演嘉年華活動強調全民團結，並展示國家認可與接受的多元種族和文化。

他強調，國人應該以多元種族和文化為榮，杜絕種族之間的分歧與歧視言論。

他透露，除了司法宮的大投影映射表演秀，其他具吸引力的項目包括“360天文館”。

“360天文館設施半徑20公尺、高10公尺，利用逼真的音效與360度的視覺效果，讓民眾盡情感受。

布城發展機構主席拿督阿米魯丁指出，當局希望連續4晚的活動，將能吸引150萬名國內外旅客的到來布城觀賞。

他希望，通過各式各樣的燈光秀，可以讓民眾發掘布城的美麗與多元文化特色。

“在司法宮的半小時大投影映射表演秀，將呈現我國历史、文化、運動項目、花卉、美食與馬來西亞重要的成功時刻。”

“布城燈光節也涵蓋三大種族的主題公園，如馬來人甘榜、唐人街以及小印度街公園。”

至於12月31日的跨年倒數夜，阿米魯丁說，屆時將會有煙火及電子煙火秀，歡迎民眾前往參與

布城機構配合跨年倒數夜準備接駁巴士，為民眾提供從布城中環前往布城第三區的嘉年華會場的免費載送服務。