疑情海翻波 男子12樓墜亡







（新山29日訊）一名華裔男子疑與女友的感情出現問題，今日淩晨被發現從新山一座公寓的12樓墜下，傷重不治。

根據警方初步調查，這起墜樓事件不含刑事成份，並將案件列為猝死案處理。

死者是32歲的張錦安（Choong Kin Onn，譯音），來自霹靂州怡保；死者是該棟公寓12樓一個單位的租戶。

新山南區警區主任沙胡利納因今日在文告中說，警方今日淩晨2時許接獲公寓保安人員的投報，指一名男子從12樓墜下。

他表示，初步調查顯示，死者相信從公寓12樓墜下，而死因不含刑事成份。

另一方面，柔佛州消防與拯救隊今日淩晨接獲投報後，派出11名隊員趕到現場；行動指揮官是拉希丁。

消拯隊員抵達現場後，發現男子已經墜落在6樓的天井處，並且已沒有生命跡像；隊員耗費45分鐘，經由6樓一間空置的單位，把死者遺體搬離天井，行動於淩晨3時零8分結束。

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