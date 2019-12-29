全國爪夷文大會如期召開 逾400人出席





（吉隆坡29日訊）爪夷文書法行動組織（SEKAT）今日在八打靈再也晶冠酒店召開全國爪夷文大會如期進行，並吸引了超過400人出席。

雖然董教總原定在昨日舉行的華團聯席大會臨時被取消，爪夷文書法行動組織策劃的全國爪夷文大會沒有面對太大的問題，如期在今日召開。

盡管數個巫裔非政府組織揚言，將全力阻止所有反對爪夷文的活動和集會，但從現場的情況來看，雖有巫裔非政府組織的代表在現場聆聽演說，但未有滋事者企圖阻止大會的進行；同時，現場保安人員僅例行檢查入場者的背囊外，就沒有太嚴格的安檢行為。

而從現場可容納約400名出席者的場地來看，全場作為幾乎是座無虛席，一些出席者更是被迫站在會議廳樓上的空間聆聽演講。

多名政壇和華教人士包括馬華副總會長拿督斯里姚長祿、總秘書拿督張盛文、葉新田，鄒壽漢和彭茂燊等人。

全國爪夷文大會共有6名主講人，即阿倫多拉沙米、大會召集人之一拿督王鴻財、UCSI大學教授達祖丁、人權律師茜蒂卡欣、砂拉越非政府組織代表波比及淡小家教協會代表達雅蘭。

大會談論的內容包括教育部將爪夷文納入明年國民型學校四年級馬來文課本事件的來龍去脈、後續行動、將造成的影嚮、語言法令、多源流學校的教育方向、父母可扮演的角色及婆羅洲人民的心聲等。