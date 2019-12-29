香港取消除夕煙花匯演 港島有酒店房價大跌67%

（香港29日綜合電）2020年將至，這段時間向來是香港的旅游旺季，酒店房價本應居高不下。不過近來反修例示威沖突持續爆發，加上今年除夕煙花匯演取消，訪港旅客大跌，旅游業首當其沖。

據《香港01》報道，香港酒店房價在本月31日至明年1月1日的新年期間大受影嚮，尖沙咀海邊的豪華五星級香港洲際酒店房價由往年除夕逾萬港元（逾5200令吉），減至今年最低3295港元（約1727令吉），降價67%，更推出針對香港游客的專享優惠，預訂官網標價3780元（約1980令吉）的高級房，可享一連串優惠，包括1000元酒店消費額、免費房價升級、包含早餐，以及提早入住、延遲退房等待遇。

而今年開業、泰國前首相塔辛在港嫁女的五星級瑰麗酒店（Rosewood），推出連續入住兩晚任何房間，可享第三晚免費，並獲贈1000元酒店餐飲消費額，同日預訂雙人海景客房於包含稅及服務費後，預訂價為3490元（約1829令吉）。

位於銅鑼灣的富豪香港酒店更是推出730港元（約382令吉）的除夕夜高級雙人客房，價格為全港五星級酒店中最低。

四星酒店也一樣大減價，當中西營盤的華美達海景酒店，除夕雙人山景高級房，由原本逾2000元一晚，劈價超過1700元至287元（約150令吉），只有原價的14%。