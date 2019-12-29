荷蘭明年起正名Netherlands





（阿姆斯特丹29日綜合電）荷蘭政府26日正式宣布，從2020年起將“正名”，對外名稱不再使用暱稱“Holland”（荷蘭），一律改用正式國名“Netherlands”（尼德蘭） ，這更名計劃將花費20萬歐元（約91萬2500令吉），盼呈現荷蘭的各種面貌，改變國際間對荷蘭的刻板印象。

原本的“Holland”實際上指荷蘭西部的兩個省份，包括阿姆斯特丹、哈爾倫所在的“北荷蘭省（North Holland）”，以及鹿特丹、海牙、萊登所在的“南荷蘭省（South Holland） ”。在19世紀，這兩個“荷蘭省”成為該國經濟和財富中心；25年前開始，該國的旅遊產業在宣傳上也廣泛使用Holland之名，促使該名稱成為國家的代稱。

然而，荷蘭政府決定，自明年1月起，所有企業行號、大專院校、外交使館和政府部會等，對外一律使用正式國名“Netherlands”，包括明年的東京奧運會及歐洲歌唱大賽。荷蘭外交部一名發言人對此坦言，對外僅推廣國家的一部分，“有一點奇怪”。不僅如此，正名計畫還包含推出新的國家旅遊形象標誌，將捨棄Holland一詞搭配國花鬱金香，改由正式國名和狀似鬱金香的縮寫字母ＮＬ組成，相信更能促進出口及吸引投資。

值得注意的是，官方指這些變動是國家旅遊策略的一環，盼能增加其他省分的能見度，讓觀光客不再一窩蜂湧入擁有鬱金香花田、風車村、國際法庭、紅燈區等景點的荷蘭省，而是多多前往較少人踏足的區域。

荷蘭旅遊當局統計，去年的觀光客人數約1800萬，比國家總人口還多100萬，且預計2030年成長至每年4200萬。然而，其中有許多人僅造訪荷蘭省，導致當地城市異常擁擠，並衍生其他問題，促使當局採取更名行動，以平衡旅客流向及旅遊商機。