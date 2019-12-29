敦馬：可逗留15天 元旦起中印遊客免簽1年

（吉隆坡28日訊）從2020年1月1日起一年內，中國和印度遊客將享有免簽證入境大馬的便利，而逗留期最長為15天。

首相敦馬哈迪今日宣布，儘管我國暫時取消對這兩個世界上人口最多國家遊客的簽證，但根據1966年護照法令21(1)條文，中印遊客仍需要向我國相關單位登記，包括將其旅行計劃的詳細信息輸入移民局的電子登記系統。

須登記移民局電子系統

他發文告指出，中印遊客必須在向我國移民局電子登記系統登記後的3個月內來馬旅行。

“根據1963年移民條例，除了需持有效的回返各自國家的機票，有關遊客無需再申請任何其他通行證。”

他說，這些遊客只允許從當局依據1959/63年移民法令5(1)條文，在憲報頒布的機場或指定入境處。

入境須出示攜帶足夠錢

這些指定入境處為柔佛的新山關卡、第二通道、新山火車站；玻璃市的巴東勿剎；吉打的黑木山；以及砂拉越的雙溪都九、德東乾及峇都達瑙。

馬哈迪也指出，中印遊客入境時，必須向當局出示攜帶足夠款項以在大馬觀光。

他補充說，中印遊客在離開大馬45天之後，可以再次入境，程序與條件相同。總檢察署已於12月26日，在憲報頒布中印遊客2020年1月1日至12月31日之間免簽證入境的措施。總檢察署已於12月26日，在憲報頒布中印遊客2020年1月1日至12月31日之間免簽證入境的措施。