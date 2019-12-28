華團大會被禁辦 再益：民主已死

（八打靈再也28日訊）“民主倒下了。”

前首相署部長拿督再益依布拉欣今日在臉書貼文，針對警方昨日申請庭令阻止華團聯席大會舉行一事，發表評論。

“我才要完成在28日董總會議上的講稿時，收到了來自主辦單位的訊息——會議取消了。”

“對此，我不感到驚訝，但失望的是，在希盟政府執政下，那些作出暴力威脅、企圖唆使暴動的人勝出了。”

“我以為警方會在國陣執政時期出現偏袒，而不是現今；我期待的是警方告訴潛在暴亂者“如果你們繼續作出威脅，將會被懲罰。”

“然而，看起來什麼也沒變。和舉辦馬來人大會的巫裔相比，華裔族群看來無法獲得同等的保護。”

“董總純粹想要舉辦一個和平的聚會，但那些治安部隊感覺自己沒有能力保護他們。”

“董總的集會被取消，意味著在我們國家，權利可以被暴力的威脅所踐踏，那些有如重演513事件的動用暴力及發動暴亂的人士，總會是贏家”。

“當馬來人威脅向非馬來人動用武力及暴力時，警方不認為自己能夠維持治安與和平。”

“民主已死。”

“身為一名馬來人，對於那些小群的馬來人或穆斯林，如此長久地否定其他族群的基本權利，我感到羞恥。”

“是什麼令他們擁有這樣的態度，並表現得像流氓？一定是他們被教導的教育和價值觀。我們的教育部長可能會不認同我的說法，但還有誰能夠解釋如此的行為？”

“馬來人應該學習更尊重其他人的權利。他們應該保持謙遜，並感激其他族群的貢獻。巫裔與華裔的合作，能讓他們更專注於商業和經濟。他們將能夠用不同的眼光看待這世界，並感恩這個國家的多元文化。”

“我相信他們會學習更寬容和中庸，並有更多時間增進他們的學識，生活方式及尋求公平的國家財富共享。簡短來說，他們會活得更好。”