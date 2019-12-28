賽夫丁：下月2日起 大減價活動次數不設限

（北海28日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁透露，1997年商品條規（大減價）法令（2019年修改版）將從2020年1月2日開始實行，屆時商家可以無限制舉行大減價活動，且天數也不受限制！

拿督斯里賽夫丁今日回到居林萬拉峇魯選區分發開學用品予150名貧寒學生後說，在此法令未修改前，商家一年只可進行4次的大減價活動，最高的天數為30天外，有關商家也必須在舉行大減價活動的14天前向該部門提呈申請。

“一旦修改版的法令實行，該部門不會限制商家舉行大減價活動的次數，如有關的商家大減價活動是3天或更少，無需向貿消部提呈申請，而多於3天的大減價活動，需1天前向貿消部提呈申請。”

他說，上述法令已經過5次的修改，最后一次修改是在今年11月29日，旨在讓商家及消費者的權益皆受到保障。

他強調，現今科技發展一日千里，商業及网購的發展也非常蓬勃，一年4次的大減价活動已不合時宜，所以才修改法案，讓商家們可以選擇在最合時宜的時間，并可在不限制天數及次數的情況進行大減价。

他相信讓商家在此良性的競爭下，顧客群將得以從中受惠，但無論如何貿消部將通過執法，取締無良的商家，确保消費者的權益受到保障。

出席者尚有峇東埔區國會議員努魯依莎。

洋蔥貨源充足可應付新春

賽夫丁重申，國內大蔥、小紅蔥和白洋蔥依賴100%入口，目前國內洋蔥的貨源充足，足以應付農歷新年的需求量！

他說，我國因為某些因素沒有向印度進口洋蔥，目前我國是向中國、荷蘭及巴基斯坦進口洋蔥，确保貨源充足。

他說，洋蔥貨源充足，但价格有上漲是因為有關的洋蔥在未進口至我國前，其价格已有上揚的趨勢，但無論如何貿消部將确保洋蔥价格合理。

他說，《每日新聞》報導我國与泰國邊界走私洋蔥的新聞，目前已指示其部門執法人員徹查此事，因為只有《每日新聞》報導此新聞。