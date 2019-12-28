關卡大塞車遇三急 女子就地“大解”

（新山28日訊）新柔長堤的擁堵情況已非新聞，社交媒體昨日流傳一段“女子等不及通關，在路旁就地大解”的視頻，讓人看了心酸。

臉書昨日流傳一段短短3秒鐘的視頻，清楚可見一名女子相信無法忍受肚痛，又碰上新柔長堤的車龍，最後只好在友人的“掩護”下，狼狽地在路旁做“大生意”。

視頻已在短時間內被撤下。

針對此事，也是新柔長堤擁堵協調委員會成員的士都蘭區州議員曾笳恩今天發文告指出，他對關卡大塞車導致女子在長堤上“大解”的事件感到難過，並向該名女子致歉。

他表示，官員並未告知他這起事件，直到媒體報導後才知悉。

他指出，長堤擁塞的問題一日不舒緩，就會有更多令人難過的事件發生，尤其是在年底、長周末以及佳節期間。

“年底期間的長堤擁塞情況，在汽車以及巴士車道非常嚴重，期間入境的新加坡車輛以及民眾較平時多出2倍。”

他說，根據現有的通關程序，外國人的通關手續需花較多時間，而期間人多車多，關卡不勝負荷，導致問題加劇。

“12月份，通關櫃檯都已盡全力開完，而官員也盡量安排加班。”

他強調，不少攸關通關的事宜，包括巴士、火車趟次等，都需要新加坡政府的配合，而隨著新加坡駐新山總領事吉萬星剛上任，他希望能邀對方一起實地了解新馬兩地人的通關痛苦。