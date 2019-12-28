到巴士站“走投無路” 100障友提5訴求盼正視







（吉隆坡28日訊）2019年即將結束，來自國內17個非政府組織的100位殘障人士於今日聚集，一起向各州政府和地方政府提出五大“願望清單”，希望政府能夠重視對殘障人士友好的建設與環境發展，勿讓障友連最基本推著輪椅到巴士站都面對“走投無路”的窘境，僅有階梯的人行天橋也讓一眾障友們只能望橋興嘆，看得到卻用不著。

他們提出五大願望，第一是成立殘障人士行動議會（Majlis Tindakan OKU），且可以如同雪蘭莪殘疾人士行動委員會（MTOS）般享有州政府撥款；行動議會隸屬州大臣／首長和市長管轄，任何與殘障人士有關的計劃、法令、政策及行動等，都需要獲得地方上的弱勢群體參與。

第二，各領域的發展計劃及州行政履行殘障人士人權，並遵守《殘障服務2025總藍圖》內容，這項藍圖經於2018年獲得所有東盟成員國套用；

第三，合法化《2016-2022年殘障人士行動藍圖》，透過州政府及縣市議會舉辦各種活動以便將殘障人士相關政策下達至各階層；

第四，發放跨領域撥款以便儘早達成《2016-2022年殘障人士行動藍圖》；

第五，確保殘障人士、父母、監護人都能參與政策決定及行動計劃。

近百名殘障人士於今日聚集在八打靈再也馬來西亞達邁（Damai）殘障人協會，籲請各州政府、大臣和首長關注殘障人士的生活便利需求，眾人推著輪椅行至協會外的巴士站，只見巴士站並沒有建設方便障友上下的坡道，以致障友們被路堤隔絕無法跨越到人行道上的巴士亭，只能冒著生命危險在大路邊等候巴士。

無法使用人行天橋

不僅如此，巴士站旁的人行天橋同樣將障友們拒於千里，坐著輪椅的他們根本無法使用只有階梯的人行天橋到對面的巴士站搭車，天橋形同虛設。

馬來西亞達邁殘障人協會主席慕魯甘沙瓦蘭在記者會上指出，殘障人士也是社區的一份子，他們也想享受獨立的生活與無障礙的環境，但事實是，殘障人士們的生活仍遠遠落後，他們每天都需要面對公共環境帶來的諸多不便與不友善，大家僅關注福利方面而非平等權利。

他表示，他理解政府有製定許多政策或法令維護殘障人士的權益，然而這也必須得到全國各州政府和地方政府的配合全面的推廣才能看到效益，否則一切都只是徒勞。

慕魯甘沙瓦蘭說，八打靈再也市議會在打造無障礙環境做了很多努力，但這仍不足夠，因為除了市區，殘障人士也生活在全國各郊區、縣市及偏遠的甘榜，需要全國的地方政府一起打造對殘障人士友善的生活環境。

此外，他也指出，馬來西亞即將迎接2020旅遊年，政府需要採取行動改善現有的基建及便利設施，以便讓來馬旅遊的殘疾遊客能夠享有更親善的旅遊環境。