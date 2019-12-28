【華團大會取消】蔡添強吁各方保持冷靜 讚董教總取消華團大會

（吉隆坡28日訊）公正黨副主席蔡添強對董教總尊重和接受法庭禁令取消華團聯席大會表示歡迎和贊揚，雖然大會未能如期召開，但他希望董教總與其他華團可以借其他管道討論教育課題。

他也呼籲各方保持冷靜，並且遵守法治原則和民主精神，尊重彼此的權益，理性處理問題。

他發文告表示，對於教育課程包含爪夷書法的議題，政府已經重申這科目無須考試，並且由家教協會及家長決定；至於對此尚有疑團，其擔憂情可理解，任何政策初期執行難免有所偏差，社團與教育機構可以通過對話討論解決。

勿恐慌學習多樣語文

蔡添強說，讓兒童認識基本爪夷字母和書法，絕對不可能動搖我們自稱5000年中華文化的根基（淡米爾語文亦有不少於2000年的歷史），我國文化多元性質及教育多源流共存持續已年深歲久，只可不斷地豐富化，絕對不會開倒車，不因而恐慌學習多樣語文而威脅母語教育的茁壯成長。

他表示，爪夷文字是國語發展的歷史進程，現代馬來文字拉丁化前借阿拉伯字母拼音，阿拉伯文字使用者至少4000萬人口，阿拉伯語文亦可循源於古美索不達米亞文明，所有文字體系各有獨特的淵源，都是人類文明的遺產的一部分，應該受到保存和發揚。

“在一個開明開放的社會，大家應該理智和包容地促進民族融合，讓我們的子女增長知識塑造包涵多文化元素的下一代，加強人民團結才是國家的出路。”