【華團大會被禁辦】董總擴大委會4議決 促取消爪夷文入課





（加影28日訊）董總今日召開由17個華團參與的“董總擴大委員會會議”，議決“促請政府俯順民意，取消在華淡小四年級馬來文課程綱要，納入爪夷字教學”。

今午的會議也達致4點議決，包括：

1.堅決捍衛教育法令賦予董事會的主權，教育部在華淡小所推行的措施，董事會須擁有決策權；

2.促請政府俯順民意，取消在華淡小四年級馬來文課程綱要，納入爪夷字教學；

3.校園應反映多元文化，我們接受以多元文化交流方式介紹爪夷教學。

4.促請教育部長針對爪夷字課題，盡速與華教團體舉行對話會交流。

不出席全國爪夷文大會

董總主席陳大錦指出，董教總不會委派代表出席明天在八打靈再也舉行的全國爪夷文大會，因為董教總有自己的事務要忙碌。

教總主席拿督王超群也指出，今天的會議並不是千人大會，而是發起人的會議。會上談的是後續行動，包括和朝野政黨對話。

因此，他並不認同今天的會議被指為華團大會被取消後“轉戰場地”的說法。

王超群指出，既然警方已經申請到法庭禁令，董教總就一定會遵守，取消華團聯席會議。“今天是17個華團展開的聯席會議，我們必須對他們做出一個交代。”

曾與財長談及新修正指南

陳大錦指出，董總早前和財政部長林冠英的對話中，談及的內容是關於新修正的爪夷文指南事項。

不過，他並沒有進一步透露會談詳情和討論結果。

他說，董教總會繼續主動致函給朝野政黨，要求進行對話。出席今日會議的尚包括教育主席拿督王超群、秘書長陳清順、董總總秘書黃再興、雪隆董聯會主席蔡慶文、華總副總秘書楊有為、隆雪華堂會長拿督翁清玉、留台聯總主席陳紹厚、留華同學會會長莫澤林、林連玉基金署理主席吳建成等等。

陳大錦讀出聯合聲明表不滿

董總主席陳大錦在記者會上也讀出“1228華團聯席會議”聯合聲明。

他說，董教總共17個華團組織對於警方以公共與安全秩序為由，單方面向加影地方法庭申請庭令阻止今午的“華團聯席大會”，深表不滿。

他指出，集會及言論自由是聯邦憲法賦予的公民權利。聲明說，警方應該對付惘言恐嚇和擾亂會議進行的個人和群體，這是警方應盡的責任，而不是濫用司法程序，壓制遵守法制的主辦單位，這形同棄守法治，放縱煽動和恐嚇的人士和群體。

聲明表示，原定在新紀元大學學院舉行的華團聯席大會，是華印社會對爪夷字介紹的公開回應，主張以對話取代對抗的表達方式。

“這場集體監督爭議政策的公民活動，不僅獲得華社支持，亦獲得印裔組織、馬來學者與東馬代表的參與，自始保持溫和理性，呼呼與會者遵守和平及理性原則。”“因此，不應與坊間那些企圖挑動族群矛盾、激起對立分化的群眾大會相提並論。”

聲明表示，截至昨午5時，共有1118所學校與團體回應全力支持華團聯席大會，並獲得超過千人報名參與。

聲明指出，此外，在短短的一周內也已獲全國900多所華小簽蓋，表達拒絕爪夷文字介紹，另外，尚有數個州屬仍持續收集中。聲明強調，民意不可違，民主不可逆，有鑒於爪夷字介紹爭議亟須處理跟進，我們特此發布1228華團聯席會議聲明。

“爪夷字教學爭議─捍衛董事會主權”聲明中也說，“在馬來西亞這個多元社群、文化、宗教的國度，華團向來主張多元共存的精神，從未反對各族群的語言文字，包括爪夷字。但是政府推行相關語文介紹時，必須依據多元文化之原則。華淡小馬來文課本納入爪夷字介紹事件演變至今，從執行指南的頒布和過後修改執行指南，顯示教育部處理過程欠缺專業，引發民間諸多不滿。聯合發表聲明的團體包括董總、教總、華總、獨立大學有限公司、馬來西亞華校校友會聯合會總會、林連玉基金、馬來西亞留台校友會聯合總會、馬來西亞留華同學會、馬來西亞華人理事會、馬來西亞福建社團聯合會、馬來西亞廣東會館聯合會、馬來西亞客家公會聯合會、馬來西亞潮州公會聯合會、馬來西亞海南會館聯合會、馬來西亞廣西總會、馬來西亞青年團結運動總會及馬來西亞鄉親總團聯合會。

董教總決定下一步行動

董總、教總等組織今午1時在加影一家餐館召開擴大委員會會議，商討華團聯席大會被取消後的相關事宜及決定下一步的行動。大約有50或60位代表出席，包括董總主席陳大錦、副主席楊應俊、雪隆董聯會秘書羅志昌、吉打州董聯會主席莊俊隆、丹州董聯會主席黃博諄及華理會副主席彭德生、教總代表曾慶方和各州董聯會代表。

日前由於警方基於安全理由，向法庭成功申請獲得庭令，禁止董總於12月28日在加影新紀元大學學院五樓大禮堂舉行華團聯席大會，董教總等組織緊接著於加影餐館召開上述閉門會議。

沒組織前來鬧場

今午擴大委員會會場外截至下午3時許，則顯得一片平靜。未見有其他外圍組織前來會場外鬧場。

今次的擴大委會員會會議，也吸引大批各語文報章、網媒記者到場等候與採訪。

在這之前，董總指出，華團聯席大會旨在匯集民意，向政府傳達維護華小和淡小董事會的主權，尤其在爪夷字課題上的決策權。

董教總堅持不認同、不接受、不執行介紹爪夷字單元執行指南，並希望政府取消介紹爪夷字單元納入華淡小正課的政策。