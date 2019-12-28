開學在即商家看準商機 大膽辦入白校鞋好賣





（檳城28日訊）還有4天就開學，檳島各大學校用品店都出現前來辦開學用品的人潮。黑校鞋措施將從2021年起全面執行，目前市場上幾乎清一色都是黑校鞋，但擁有生意頭腦的商家看準商機，在人人皆停止辦入白校鞋之時，大膽進貨，反而成了城中不少喜愛穿白校鞋中學生尋找的目標。

目前許多商店所賣的全是黑色校鞋，一般商家為免白校鞋賣不出變賠錢貨，早已停止辦入白校鞋，僅把剩貨賣完就算，而且多數尺寸不齊全，就算想買也不一定能找到合適尺寸。

二條路春滿園麗新百貨商店東主李成美看準市場，在1個月前大膽辦入白校鞋，果然賣得不錯。

李成美接受《光明日報》訪問時說，經常有不少中學生來店尋找白校鞋，所以知道白校鞋還有一定需求。

“很多商家已經沒有辦入白校鞋，我就大膽進貨，辦入百雙白校鞋，如今還有4天就開學，賣剩不到30雙白校鞋。”

他說，雖然白校鞋所剩不多，但還是有齊全的尺寸供選擇。

他說，中學生確實比較喜歡白校鞋，尤其是中五生，可能多年都穿白校鞋，加上明年是中學最後一年，所以繼續選擇白校鞋。

他指出，目前白校鞋價格也降了20至30%，不僅價格便宜，廠商每雙還多送一支鞋粉。

中五生偏好白校鞋

不過，他說，這批貨將是最後一次入貨，賣完後就不再進貨。

訪問當兒正巧有名中學生到來找白校鞋，這名學生表示在其它處找不到白校鞋，才到這裡詢問。

明年開學就讀中五的她說，自己比較喜愛穿白校鞋，因為從小穿到大，所以始終偏愛白校鞋，其他同學也都穿白校鞋。

李成美：家長都愛網購

學校用品生意難做

李成美說，學校用品的生意競爭大，校服生意已大不如前，這2、3年有不少學校董事會、州議員都會贈送免費校服，所以來店買校服的人已大不如前。

“書包也不見得好賣，因為時代改變，許多家長都喜歡網購書包給孩子，今年靠白校鞋，才有點生意可做。”

價格保持不變 生意仍稍減少

今年的校服、校鞋等開學用品價格保持不變，但因為經濟不景，以及開學距離農曆新年近，部份商家指今年生意稍微減少。

頭條路金露華有限公司負責人指出，約這10天店里才出現購買熱潮，可能因經濟關係，大家都等到快開學了才來購買。

“有些家長減少購買，有些因為家裡有兄姐留下校服可以穿，就減少購買新校服數量，但還是有不少家長購買了多件校服給孩子，視個人需求。”

他也說，目前來買校鞋的家長都是買黑鞋，所以該店已不再銷售白鞋，也沒剩多少存貨。

他指出，目前市面上黑鞋的款式和品質多樣，價格介於20至50令吉左右，至於買怎樣的黑鞋則以家長的經濟能力來選擇。