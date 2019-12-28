【華團大會取消】馬來組織警告勿再反對 辦大集會捍爪夷文





（加影28日訊）捍衛穆斯林社群運動（UMMAH）副主席莫哈末再今日代表馬來協商理事會（MPM）旗下逾百個非政府組織，警告董總及其他單位，若執意繼續反對爪夷文，該理事會已決定將於近期內在隆市舉行一場人民大集會。

捍衛穆斯林社群運動組織（UMMAH）副主席莫哈末再依及人民精神（Semangat Gelombang Rakyat）主席艾莉今早率領數名馬來非政府組織代表，在早上10時突然現身大學外，召開記者會，但受到警方勸退，不得聚集。

新紀元聚集被警勸退

經過警方多番勸阻和交涉，他們最後同意遷移至新紀元大學學院毗鄰的組屋，召開記者會，表達立場。

莫哈末再依揚言，倘若董總再繼續推動與反爪夷文有關的活動，他們將不排除於近期內在吉隆坡召開另一場人民大會，或比《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD）更大型的大會，崛起捍衛爪夷文。

他今日代表馬來協商理事會召開記者會時說，該理事會下有超過100個非政府組織都贊同，將全力反對董總繼續在“反對爪夷文”課題上所做出的舉動。

他們也促請爪夷文書法行動組織（S.E.K.A.T）取消明天的全國爪夷文大會，以給予我國和諧。

他說，他們並非討厭華人或反對中文，他們尊重華社。

“在這之前，檳州高庭也駁回民政黨申請入稟司法審核，以取得庭令撤銷爪夷文字單元列入國民型小學的國文課本，因為爪夷文是馬來文的其中一部分。”

他表示，他們也感謝警方此次申請庭令取消華團聯席大會的決定，並認為這是有助於國家團結。

“我們希望董總不要再蓄意挑起這些敏感課題，這是讓人民去做出違反憲法的行為。”

學爪夷文不會被“伊斯蘭化”

另外，艾莉表示，學習爪夷文並不會“伊斯蘭化”人民，而在華淡小推行的爪夷文教學是屬於書法藝術，但是，董總卻執意拒絕，這顯現他們的思想保守和落後。

“他們是種族主義者，而且他們的行為也已經違反憲法。”

她說，今天他們聚集在新紀元大學學院外並非展開集會或是制造騷亂，而是捍衛爪夷文。

同時，馬來協商理事會將在今午3時開會決定，是否會委派代表前往明天召開的全國爪夷文大會。

捍衛穆斯林社群運動（UMMAH）副主席莫哈末再及逾10名來自馬來協商理事會旗下的各個非政府組織代表，是於今早約10時抵達新紀元大學學院外的露天泊車場準備召開記者會，惟被加影警區警方當場阻止。

警方是基於庭令，任何人都不允許在該學院範圍召開記者會或集會，因此雙方在交涉約10分鐘後，非政府組織人士也將記者會移至距離該學院650公尺外的一個多層泊車場進行。

警駐守新紀元大學學院外

由董教總舉辦的1228華團聯席大會因接獲警方庭令宣布取消，惟警方今天依然駐守新紀元大學學院外，嚴防騷亂事件發生。

截至上午10時，有數名自稱來自各別馬來非政府組織的代表突然現身，有意在大學外召開記者會，最終由警方勸退而打消念頭。

一名警方在與某代表接洽時，表示警方已經發出庭令，禁止任何人在新紀元大學學院外集會。雖然該名代表表示只是召開記者會，並非集會，不過，警方依然不允許。

不過，有關人士未在警方勸阻和禁止下離開，依然留在原地和警方接洽，希望獲得通融。