【華團大會取消】大會被禁後才發聲批評 劉華才：火箭假惺惺

（吉隆坡28日訊）民政黨主席拿督劉華才促請民主行動黨領袖無需在董教總號召的華團大會取消後，才來假惺惺發表文告批評警方申請庭令阻止華團大會舉行的做法，這種行為令人反感及噁心。

他說，如果做為第二大執政黨，擁有6名內閣部長及42名國會議員的行動黨能夠在政府內發揮影響力，華團大會就不會被取消；但自董教總宣布召開華團大會後，行動黨領袖都一直保持靜靜，大會取消了才出來發表文告，一切已經太晚了。

保不了一個華團大會

“行動黨別假惺惺了，難道擁有42名國會議員仍保不了一個華團大會？我們的'史上最佳副教育部長張念群'去了哪裡？難道是放假去了嗎？事實上，如果教育部有誠意解決問題，董教總也不會走到召開華團大會這一步，如今大會被取消，行動黨必須負起全責。”

劉華才於今日發文告指出，民政黨去年炮轟希盟政府主辦土著大會時，財政部長林冠英就曾挺身而出為土著大會保駕護航，質問為何不能辦土著大會，還說我國是民主國家，只要能團結人民，誰都可以辦大會，但如今卻是講一套做一套。

“林冠英有為華團大會說過一句話嗎？沒有！當初希盟口口聲聲承諾別族開大會沒問題，如今華團大會卻被取消了，林冠英，你怎麼說？”

針對馬來組織馬來西亞思維運動組織（Agra）在警方取得庭令取消華團聯席大會後形容取得“勝利”，劉華才認為，這次華團大會被取消將助長極端種族主義組織的氣焰，使華社團體在未來捍衛族群權益更加舉步艱難。

“在嚐到這次的甜頭後，日後如果華社要再召開大會來捍衛自身族群權益時，像馬來西亞思維運動組織的團體就會復制這次的做法，阻制華團召開集會，到時華社將漸漸失去捍衛自身權益的基本權利，前路也會越走越困難。”

他說，如今距離開學日只有短短5天的時間，民政黨相信教育部無法在幾天內解決介紹爪夷文單元爭議，因此，最好的做法就是暫緩落實這項政策，讓未來首相拿督斯里安華帶領大家重新回到談判桌上，找出解決問題的最佳方案。