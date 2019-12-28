【華團大會取消】拉瑪沙米：民主倒退 失望希盟領袖沒發聲

（檳城28日訊）檳州行動黨副主席拉瑪沙米對於由董總號召主辦的全國華團聯席大會被禁，感到極度失望，也遺憾在眾希盟領袖與部長中，幾乎沒人對此事發聲。

拉瑪沙米也是檳州第二副首長。他今早在臉書貼文寫到，這種事竟在希盟執政下發生，令他難以想像。希盟曾高呼的開明、自由及新馬來西亞，如今卻已輕易地被遺忘。

他形容董總辦大會的民主權利被剝奪，是大馬史中讓人遺憾的一件事。華團大會被禁，顯示我國民主、自由和正義正在倒退。

他認為，若不是首相敦馬哈迪對全國華團大會施加負面重傷，大會也不會引來那麼多反對。

“敦馬指華團大會可能引發馬來人嚴重反對，可能使馬來右翼組織膽敢對董總發動種族主義攻擊。而這些惡意攻擊，讓人感覺是精心策劃的。”

他續說，在這些攻擊中，其中一些甚至扯上513種族騷亂事件。

他認為，警方在處理此事件上，沒對付散播仇恨及虛假消息者，而是選擇透過法庭，取消大會，輕易解決。

但他聲明，自己非指警方不應尋求法庭禁令，但至少應先進一步研究才決定。

“為何要否決董總召開大會的結社自由？華團大會只不過是討論攸關多源流教育的教育課題。為何不允許這場只是在室內進行，而且為受邀性質的大會？”

他擔心，如果連董總都被禁止討論多源流教育課題，還有誰承擔起此重責大任？

“我不確定曾經壯大對抗國陣，如今面對抗極端主義者和麻煩製造者，卻又變得失聲不語的希盟，要如何在政治上恢復過來。