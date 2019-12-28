日本首相繼任熱門人選 小泉進次郎被揭偷情

（東京28日訊）日本環境部長小泉進次郎被視為未來首相熱門人選，卻遭剛出版的《週刊文春》雜誌指他於2015年與一名已婚女企業家幽會，並且以政治資金支付偷情的酒店費，在日本政壇引發熱議。對此，小泉回應稱“關於私事，我無可奉告”。

小泉進次郎年僅38歲，今年9月首度入閣，其父親是前首相小泉純一郎，被視為政壇貴公子。

《週刊文春》稱，2015年7月下旬，小泉與一名長得像女星廣末涼子的女實業家幽會，該名女子曾獲得“日經年度最佳女性獎”。熟知該名女實業家的人士透露，小泉與她在一場聚會中結識後秘密交往，有時她會去小泉出差地幽會，但她其實已有丈夫和小孩。

涉挪政治資金付酒店費

小泉當時已是當選3次的眾議員，擔任復興（重建）政務官。據報，該名女實業家為小泉癡心著迷，2015年6月左右向丈夫提出離婚，她丈夫很早就知道妻子出軌，後來得知第三者是小泉進次郎，深受打擊。她過後常與小泉幽會，後來小泉感覺壓力沉重而疏遠她。

今年8月，小泉與日法混血美女主播瀧川雅美（又稱瀧川克莉絲汀）宣布婚訊，並透露瀧川已懷孕，他明年1月要當爸爸。消息人士說，其實該名女實業家與瀧川亦很熟絡，她在兩人宣布婚訊後，還在社媒留言恭喜瀧川。

《週刊文春》更報料指出，由小泉擔任負責人的“泉進會”收支報告上附有一張收據，寫著2015年6月27日住宿費10萬2841日圓（約3877令吉），匯到長野縣的輕井澤王子酒店，這可能是他與有夫之婦偷情的酒店住宿費。

對於被指可能利用政治資金支付酒店住宿費，小泉昨天在會見媒體時僅表示，他向事務所確認過，一切都是依法適當處理。至於被指偷情人妻，他則聲明這是私人問題，拒絕回應。