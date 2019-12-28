敦馬再授保健養生 不煙不酒多閱讀

（八打靈再也28日訊）94歲的首相敦馬哈迪的養生之道一直讓人津津樂道，除了保持良好的習慣外，不抽煙及不喝酒也是他保健的方法。

馬哈迪在《新海峽時報》發表的文章提到，他保持健康生活的方式包括良好的飲食習慣、保持活躍、閱讀及保持良好姿勢等。

“我認為完全不抽煙及飲用含有酒精的飲料，這對保持健康生活至關重要；我必須承認我曾經嘗試抽煙，但我無法忍受那味道，也導致我咳得很厲害，這讓我完全不再碰煙，自此之後我不再嘗試抽煙。”

“我建議煙民戒煙，如果他們知道什麼對他們最好，有很多資料列出抽煙的壞處，我就不一一列出了。”

他說，抽煙會在煙民身上殘留難聞之味，而重度吸煙者也會面對牙齒及手指變黃的問題。

他補充，一些抽煙者在見他時會隨身攜帶薄荷糖或香水來“消滅”煙味，並以為可以不被發現，但實際上他都知道。

“一般上，我不會容忍抽煙者，我在2003年前曾從記者及時任的內閣成員中的口袋中拿走香煙，我不確定現在是否有任何內閣成員是煙民，但是他們最好也戒掉。”

馬哈迪說，身為穆斯林的他不攝取酒精，並認為如果非穆斯林適量的攝取酒精，應該沒問題；但酒精對人體的影嚮屬眾所周知，包括會影嚮肝臟等。

閱讀方面，他說，除了閱讀，寫作可以讓大腦保持靈活及健康，因為寫作時，會強迫大腦不斷思考，因為想要所寫的文章是可讀的。

“當你把筆放在紙上時，你就被逼和自己說話、思考、爭論、辯論及吵架；這些腦部運動將激活灰質，並良好的運作，當你不斷的寫作一直重複，這將協助腦的記憶，不會變得善忘。”

他解釋，如果一開始時無法做得很好，就一直重複去做，一旦重複做同樣事情，就會變得更好；而大腦的運作也一樣，如當我們開始嘗試背一些東西時可能效果不理想，一直重複後就會記得。

“我在醫藥大學就這麼做，考試期間，我甚至可以在腦海中想像課本的頁面。”

他提到，不要因為年紀越來越大後就休息或無所事事，一旦這樣，人就會變得衰弱、無能甚至老化；即使退休後也要保持活躍，這將協助減緩老化的過程。