陳忠登榮獲陳嘉庚精神獎 感謝醫療團隊共同努力







（檳城28日訊）20年前因與團隊研究發現馬新立百病毒而制止此病毒蔓延的本地著名腦神經專科醫生拿督陳忠登，榮獲“第6屆陳嘉庚精神獎”。

“陳嘉庚精神獎”自2014年創立，至今共有8個受獎人及受獎團體，包括李氏基金、教育中心“蒙福少年城”、馬華文化工作者楊貴誼博士、已故丹斯里郭鶴堯、馬大無語良師中心、已故拿督陳聯順、已故丹斯里楊忠禮博士及MySkills基金會。

陳忠登昨晚在馬來西亞陳嘉庚基金晚宴暨第6屆陳嘉庚精神獎頒獎禮上發表得獎感言時，感謝團隊、國內外腦神經科同僚及家人的共同努力與支持，認為生命中沒有真正的個人成就，這都是得益於前人種樹。

他說，獲得此獎對他而言是一種榮譽與肯定，他認同陳嘉庚獻身教育及跨國界關懷精神，認為這事值得後人學習。

延續陳嘉庚精神前途光明

對於華族面臨的危機感，他相信只要下一代延續陳嘉庚的精神，無論環境怎樣波動，華族下一代的前途是光明的。

陳忠登曾在馬大醫藥中心服務40年，對本地腦神經病學的發展貢獻良多，同時也是具創意思維的醫學教育家。

他與其研究團隊，曾於1999年通過研究發現了在馬新兩國爆發的立百病毒，這項科學研究也讓馬大醫學院的立百病毒研究隊伍，分別於2006及2008年榮獲馬哈迪科學獎及國家默迪卡科學獎。其研究成果，後來也惠及孟加拉、印度、菲律賓等其他國家，有效控制了相關國家立百病毒的病例。

除了是一名醫者，陳忠登也積極推廣本地華社文史工作。他曾任華社研究中心理事及主席超過20年，在華社研究中心成立初期積極對外籌款，以及宣傳華社研究的重要性，他甚至每個月從薪金扣出金額惠捐華研，奠定了華研經濟的基礎。

張潤安：團結世界華人拓展新路

馬來西亞陳嘉庚基金發起人兼大會顧問拿督張潤安受邀致詞時說，此次晚宴以“嘉庚橋．拓新路”為題，意喻共同景仰的陳嘉庚是一位著名僑領，團結世界華人的橋樑。

他指出，陳嘉庚基金在迎接新時代與新挑戰時，以嘉庚為橋，所以他呼籲各地志同者，攜手全球華人的追求與期許，共同發揮華人的軟實力，展現開拓的行動力，全情投入到追尋夢想的時代變革，拓展新路，將嘉庚精神傳播至馬來西亞的每一個角落。

檳州華人大會堂主席拿督斯里許廷炎致詞時指出，在中國與東南亞全面進入抗戰之時，陳嘉庚為團結華僑華人奔走，呼籲人們堅守家園，抵抗入侵，抗戰後，更傾資興學，陳嘉庚不僅是一名愛國者，更是偉大的教育家。

“成立馬來西亞陳嘉庚基金，不僅是紀念陳嘉庚，更是推崇與延續陳嘉庚精神的最好方式。”

出席者尚有檳州首長曹觀友的丹絨國會政治秘書陳金輝、第6屆陳嘉庚精神獎頒獎人陳凱希、陳嘉庚基金聯誼會代表兼香港集友銀行副總裁馮志立、陳嘉庚精神獎評委主席陳松青、大會署理主席丹斯里陳坤海博士、聯合工委會主席鄭榮興、陳亞才、檳威華校董事聯合會主席李添霖、馬來西亞福建社團聯合會副會長駱南輝、潁川堂陳公司副主席拿督陳來福、檳榔州福建會館主席拿督溫子開、陳忠登夫人拿汀葉秀芳等。