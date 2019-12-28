私人界花紅較往年低 僱聯：公僕僅500元

（吉隆坡28日訊）市道慘淡，紅花縮水。馬來西亞僱主聯合會執行董事三蘇丁預測，私人界的花紅較往年低，不過再差也比公務員好，因為公務員只有500令吉。

“有些領域表現放緩，花紅會減少，不過，我會說比政府公務員好，公務員只有500令吉。”

他接受《透視大馬》訪問時說，今年表現較好的是出口領域，或許發給員工的花紅會增加。

根據《透視大馬》報導，馬來西亞中小型企業公會總會長江華強對今年的花紅也不樂觀，尤其是中小型企業，在過去一年，因為政府政策不明朗，許多中小型企業不敢投放資金，預測中小型企業的花紅是1個月。

“我認為今年的花紅會減少，從明年開始許多新政策要出台，例如燃油補貼和最低薪金等，中小型企業會改變公司營運架構。”

他說，許多消費者改變購物模式，盡管購物商場看似人潮許多，但是消費者改變節省購物。

“無論是商家、企業還是消費者，都會選擇預留多一些儲備金，擔心明年的經濟仍沒有起色。”

建築行業面臨寒冬

另一方面，《透視大馬》報導也說，我國建築行業正面臨寒冬，不僅建築成本增加，尋不著熟練工人讓發展商和承包商頭疼，市面上的發展項目也減少。

馬來西亞房地產發展商公會（REHDA）柔佛分會主席張潤安說，無論市道如何差，他個人認為，員工過去一年辛苦的努力，值得擁有花紅。

“可能會調整一下花紅和獎勵幅度，畢竟花紅並不是必定要支付給員工，若企業面臨困難，希望員工可以理解。”

“1997年經濟風暴時，國家經濟也很差，不過只要公司財務許可，也會給員工發放花紅和獎勵。”

然而，馬來西亞建築商公會（MBAM）會長符績理坦言，建築行業面臨寒冬，不少員工面臨減薪的窘境。

“許多公司財務表現差，員工可能有面臨減薪的風險，談論不上發放花紅了。”