吳健南：最後一分鐘禁大會 希盟比前朝更專制

（八打靈再也27日訊）對於警方最後一分鐘取得庭令禁止董教總舉辦華團聯席大會，馬華社會運動局主任吳健南表示，希盟政府此舉比前朝政府過去禁止淨選盟和平集會的方式，來得還要粗糙、專制和蠻橫！

他在臉書上發帖譴責希盟政府，表示當年靠街頭示威起家還藐視庭令的後者，如今在當權後卻申請庭令蠻橫剝奪華團和平集會權利。

他說：“以前警方通過類似司法程序，即刑事程序法典第98條文，主要是禁止淨選盟在一個公共場所，或由吉隆坡市政廳所掌管的獨立廣場或街頭等，舉行相關集會。但如今當局竟然援引有關條文來禁止董總在本身所擁有的私人場所，即新紀元學院，舉辦的有關華團大會。這顯然已嚴重侵犯該社團，在聯邦憲法第10條款下所被賦予的基本集會和結社自由。”

指警涉濫用司法程序

他也認為警方在此事件上涉嫌濫用司法程序，剝奪董教總舉辦本身活動的基本憲法自由，包括在預定集會的前一天下午，才單方面向推事申請庭令，甚至於傍晚時分、工作時間完畢後，才將有關庭令呈交給董教總。

吳健南表示，在這起風波里最讓他感嘆的是，當年曾經通過淨選盟集會還有各項街頭示威起家，乃至因此多次藐視類似庭令、被控坐牢的一眾反對黨領袖，如今並沒有因為本身的當政，而變得更開明、民主或親民。

“反之，當年被強權打壓的這個受害者，竟然'紅'出於藍更勝於藍，變本加厲淪為更極端和濫權的獨裁者，乃至不惜通過神聖司法單位，來合法化本身的極端種族議程，即早前允許馬來人尊嚴大會的召開，如今卻特意阻撓華團大會的舉行。”

馬青憂某族才能辦“大會”

馬青總團發言人方家椳炮轟，在希盟政府的執政之下，民主、民意消失無踪，甚至華團只單純為了教育而召開的聯席會議也接獲禁令，讓人擔憂接下來是否只有單一民族能夠辦“大會”！

他發文告說，華社必需緊記今天，因為今天就是在希盟新政府及新馬來西亞之下，華教史上最黑暗的一天，華教遭到強硬噤聲、華教也無法為不公平的教育政策發聲。

“火箭（行動黨）對此課題由始至終不只是靜靜，甚至全部如同消失無踪、人間蒸發，華教接下來的日子只有更黑暗、沒有最黑暗。”