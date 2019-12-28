加快無國籍儿童公民權 慕尤丁：不用再等10年

（布城28日訊）內政部已改善無國籍儿童申請公民權的標准作業程序，無需等候數年或10年，明年起最快3個月半可獲取公民權。

內政部長丹斯里慕尤丁指出，這項標准作業程序主要針對聯邦憲法第15A條款所發放的公民權，尤其是養子或領養程序會加快在一年內完成。

“以前，有人投訴程序太耗時，甚至長達10年，因此我們將采用新標准作業程序，解決此問題。若有孩子繼續沒有合法文件，將引起很多問題。這是我們設法解決的。”

他接受馬新社訪問時，這么說。對于在聯邦憲法第15A條款提出的申請，新標准作業程序擬定數項措施，确保每項申請能更仔細、公平及快速審核，包括有更明确的處理及審核指南。

標准作業程序自今年4月開始更新，它也涵蓋通知机制，告知申請者為何申請被駁回及處理程序須多久。

明年起，21歲以下個人申請公民權程序會更有效率，即國民登記局處理時間是3個月14天，內政部則8個月。

他說，今后登記局及內政部能夠更清楚執行任務，根据公平性加速處理每個程序。

在2013年至2018年，登記局共接獲11万1142份公民權申請，2万6222份被駁回，5万4222份還在處理，其中2万7835份是有關第15A條款無國籍儿童的申請。

慕尤丁提到，內政部也已設立由部門副秘書長為首的特工隊，加速及解決所有公民權申請事宜，預計年底或明年初可以解決大部分課題。

他補充，特工隊料能夠解決超過2万7000宗懸而未決的申請。

盡管如此，他強調，加速處理公民權程序不代表外國人容易獲得公民權，只是若符合憲法規定的申請如養子案例，不應該拖延超過5年。