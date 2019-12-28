疑不堪心結難解 男子後巷上吊自盡





（北海28日訊）經營 DVD光碟與甜品店生意的55歲華裔中年男子，疑心結難解，在其店屋後巷吊頸自盡。

這起事件在北賴才能園發生，治安隊隊員是於今日清晨6時左右，接獲居民投報後，馬上到該後巷巡邏，發現該名男子遺體。

當時死者頸項環著一條繩索，腳下有一小塑料凳子，口吐泡沫，已經氣絕。

威中警方接獲投報後抵達現場展開調查，惟在死者身上搜不到身分證。

隨後，死者的妻女也趕到現場，並接受警方的盤問。

據附近民眾表示他生前勤勞友善，事發後大家都感到婉惜。

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檳城精神健康協會：04-2260811

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