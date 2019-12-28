【華團大會取消】總警長：安全考量 雪警決定申請庭令





（檳城27日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密說，在警方取得庭令阻止華團聯席大會舉行的事件上，他只是交由雪州總警長及加影警區主任負責，而雪州警方在評估情況後才做出申請庭令的決定。

“雪州警察最有資格評估，我只是告訴他們，若要允許華團大會進行，須確保有足夠的警力維持秩序，讓大會安全舉行，避免發生不愉快的事件。”

阿都哈密於今晚在檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭陪同下，為第三屆“檳城第二大橋警察歡樂騎”主持揮旗禮後，受詢時說，此課題引起社會關注之下變得很火熱，雪州警方接獲很多投報，避免煽動不滿情緒，最好的決定就是展延、取消或以其他形式進行。

他表示，他支持民主制度，尊重言論自由，但需在安全的範圍內發言。

“警方沒有任何議程和陰謀取消華團大會，更沒有玩弄政治，這一切純粹是基於安全考量才申請庭令禁辦。”

他說，大馬獨立了62年，國家越見成熟，但還是有一些人的思維不夠成熟。

他提醒打算挑起種族、宗教課題的任何一方，思維應該成熟點，以免引起不必要的混亂和損失。

警方以安全理由向法庭申請庭令阻止華團聯席大會的舉行，並於今午獲法庭批准後，將庭令送交董總。董總接到庭令後，為遵照法庭指示，宣布取消原訂明天（28日）舉行的華團聯席大會。