馬演藝公會前會長高山病逝 親友藝人赴靈堂弔唁



















（吉隆坡27日訊）馬來西亞華人演藝人公會前總會長高山週五病逝後，許多親友包括藝人都前往其靈堂，向生前廣結善緣的他致祭。

高山星期五下午在富貴生命館（Jalan Dewan Bahasa）M2樓的N2、3、5禮堂設靈2天，開放讓親友及公眾來弔唁，並訂於12月29日（週日）下午1時舉火化。

其靈堂前擺放了一些白色玫瑰花，場面莊嚴，而在周五晚上7時左右，圈內不少藝人包括黃一飛和喵喵組合，唐尼，魏漢文和太太尤青，謝木，李燕萍，王駿，鄭椏樺，張少林，謝國文等皆前來弔唁，並瞻仰高山遺容。以及，巫啟賢，林秋燕，拿督江夢蕾等也送上花牌，以表心意。

高山原名曾廣明，留下遺孀鄭亞梅，4名女兒曾婉彬，曾婉君，曾婉兒，曾婉美和1名兒子曾昭毅，其身後事由子女們打理，而馬來西亞華人演藝人公會協助。

“這張照片是我們於2007年拍全家福時所攝，當時是爸爸狀態最好的時期，照片拍得很好看，他也笑得很開心，爸爸和我們都很喜歡。”

她透露，爸爸當評估需要用照片時，都會採用這一張，所以她在為父親選遺照時，腦海中立刻浮現這張照片。

詢及高山離世前可有留下遺言時，曾婉君說：“事情來得太突然，所以也是措手不及。”

高山11月中旬中風後，即被送往同善醫院就醫，不久後，高山再次中風，導致中樞神經損傷，影響其左右四肢無法移動，所以被送去ICU（深切治療部）治療。附近ICU約一個月，肺部衰弱，最後還是因撐不下去而走了。”

高山的紅顏知己南虹於星期五晚上約9時前來靈堂，並在歌手黃浚維及2014年水立方杯亞軍吳依蕾陪同下步入靈堂，而她在瞻仰遺容容時也哭紅雙眼。

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高山留下了遺孀和5名兒女。