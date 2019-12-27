失常漢追砍警員 民眾協助制伏





（關丹27日訊）一名裸體失常漢大鬧彭亨州清真寺（Masjid Negeri Sultan Ahmad 1），手持巴冷刀追砍警員，最終集合眾人之力，在丹絨隆坡（Tanjung Lumpur）橋將他制伏。

勇敢協助警方壓制失常漢的36歲男子沙拉尼說，周五早上11時許，這名失常漢手持巴冷刀在靠近馬哥打路附近走動，且有一名警員跟隨在後，試圖安撫失常漢。

“當時，失常漢還穿著衣服，身後尾隨一名警員，而我也因為擔心民眾的安全，而跟在後頭。”

沙拉尼說，他們走到彭州清真寺時，失常漢突然脫光衣服並表現出攻擊力。

“該名警員試圖靠近失常漢，但失常漢隨即拿起巴冷刀追砍警員，結果，警員頭部被巴冷刀打了兩次，手部被打一次，所幸警員戴著頭盔，頭部才未受傷，但右手則被砍傷。”

他披露，失常漢接著破壞附近的物品及樹木，較後往丹絨隆坡橋方向逃去，他們也一直追蹤至該處。

他說，失常漢一度闖進橋附近的輪胎店，較後往橋上走時，即把手中的巴冷刀丟入河內。

“我們見有機可乘，趁瘋漢注意力都在警員身上時，我就從後方制伏他。”

沙拉尼披露，整個過程歷時逾2小時，因為擔心民眾及警員的安全，因此，他一直尾隨兩人。

彭州清真寺較後通過臉書證實下午時段的確發生失常漢大鬧清真寺的事件，並指警方已逮捕該名失常漢，預計將展開相關調查工作。

彭州清真寺也稱，在這次事件中並沒有任何人受傷，但常局將會加派人手確保祈禱者的安全。