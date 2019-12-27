首階段100學校落實 免費營養早餐1月20開跑

（八打靈再也27日訊）教育部提倡的“免費營養早餐計劃”（Program Sarapan Pagi；PSP），首階段將從2020年1月20日開始在全國100所學校落實，屆時每天將有1600名教師值勤，預計將有3萬7000名學生受惠。

教育部今日發文告指出，首階段計劃預料耗費2200萬令吉，並將採用“Grab'n'Go”概念的食品菜單，提供包括乳制品/營養飲料和簡單食品，例如面包、餅乾、穀物零食、蛋糕、三明治、水果或水煮蛋。

“該計劃是以最多B40群體學生為先決條件，從各州包括國小、華小和淡小的學校中選出首階段的100所學校；而根據學校管理規則，上午班的實施時間為早上7時至8時半，而下午班則為下午1時至4時之間。”

有關遴選還與各州涵蓋城市，農邨和內陸的所有地區、落實“免費食物補助計劃”的學校總數形成正比。

文告表示，衛生部已為各縣區分配了一名營養科學官員，就菜單向學校提供建議。

“校方需要徵得父母同意以獲得學生健康的關鍵信息，例如學生是否對某些食物過敏，以便提供替代菜單。”

教育部還打算將這項計劃擴展到全國所有7776所小學，以使全國約270萬學生受益，而這將取決於所收到的撥款以及學校和食堂的狀況。

“衛生部將與衛生部合作進行持續監測，以確保所提供的食物對學生而言是高質量的，從而達到預定的目標，並持續改善有關計劃。”