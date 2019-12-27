伊黨：丹非穆商招都有爪夷文 證明爪夷入課非問題





（哥打峇魯27日訊）伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁表示，伊黨在丹州執政30年的政績，證明“爪夷文單元納入華小和淡小馬來文科”課題不成問題，所以丹州各種店面，包括非穆斯林經營的店面，其招牌都有爪夷字店名。

他說，已故拿督聶阿茲在擔任丹州大臣超過20年的執政期里，將各種族要互相尊重彼此間的宗教和文化的概念，深深植入丹州人民的腦海里，因此，吉蘭丹人不認為學爪夷文需要如此大驚小怪。

達基尤丁也是哥打峇魯區國會議員，他今天在其選區里為伊黨哥打峇魯區部民族團結局主辦的“2020回校義剪日”活動主持開幕禮後，對記者發表談話。

他說，聶阿茲生前的教誨，也促成了丹州各民族和諧共處的局面。

他依然記得，他多年前擔任丹州行政議員的時候，他是第一個推動重新使用爪夷文字的人，因為爪夷文幾乎沒人在使用了。

“所以，我們會看到丹州的商店招牌，同時寫上了爪夷字、馬來字、華文字、淡米爾字，非穆斯林的權益從來沒被否決。我們通過政策的實行在異中求同。”

從來沒禁止非穆喝酒

他同時強調，丹州政府也從來沒有禁止非穆斯林喝酒，而是根據不同地區的需求，由縣市議會發出賣酒執照給商家，而這些執照，有增無減。

他表示，今天無法提供州政府目前批出了多少張賣酒執照，但可以肯定的是，如果認為非穆斯林這方面的需求，縣市議會可以把有關申請帶到州行政議會去討論。

“大家要弄清楚，地方政府能批準的是賣酒的lesen premis，意即有關茶室或餐館可以賣啤酒；另一種賣洋酒的執照，則是由財政部所發出，這樣的執照在丹州也有。”

丹州政府唯一全面禁止的是博彩業，達基尤丁對此解釋，這是因為賭博對任何人，包括非穆斯林都沒有好處。

此外，他也披露，丹州政府批給非馬來人的土地，數目也是比外州的多。