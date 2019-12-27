網售非法墮胎藥 衛部2年接51投訴

（吉隆坡27日訊）在2018至2019年期間，衛生部接獲51宗關於網上銷售非法和未經授權墮胎藥的投訴。

衛生總監拿督諾希山今日發文告指出，該部從2016到2019年，展開24次取締非法墮胎藥行動，充公總值9萬5233令吉的產品。

同時，當局也發現302個違反衛生部條例的網站，其中98個網站已提交給大馬通訊與多媒體委員會（MCMC）、臉書，推特和YouTube，以關閉有關網站。

他說，衛生部透過藥劑執法組（BPF）向國內的電子商務平台運營商發送通知，撤下有關墮胎藥的廣告。

“這些墮胎藥相信是透過網絡從外國非法購入，或通過郵遞和快遞服務方式走私給購買者。因此，衛生部將與郵政和快遞服務公司合作，以限制網上購買或從外國走私來馬的墮胎藥。”

他指出，網上售賣含有米索前列醇和米非司酮成分的墮胎藥，若未經醫生批準下使用，可能會引起子宮破裂，異常出血和細菌感染等隱憂，不及時治療可能會導致死亡。倘若孕婦在服用墮胎藥後未能順利流產，可能導致生產的嬰兒患有先天缺陷。

他強調，含有米索前列醇成分的墮胎藥，已於2016年11月向藥物管理局（PBKD）撤銷註冊，因此含有米索前列醇的藥物都屬於未經註冊產品，且不允許在我國市場上銷售。

“此藥物卻經常在未經註冊醫生監督的情況下，作為流產目的而遭到濫用。”

他指出，售賣未註冊藥物抵觸1984年藥物品管制與化妝品管制法令7（1）（a）條文及30（1）條文，可在1952年危險毒品法令12（1）條文下面對刑罰，罪成初犯可判罰款不超過2萬5000令吉或監禁不超過3年或兩者兼施，再犯罰款不超過5萬令吉或監禁不超過5年或兩者兼施。