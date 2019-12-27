趕大限前申請永不復返 移民局大廈擠滿外勞







（芙蓉27日訊）移民局“永不複返”外勞寬赦計劃將於12月31日截止，大批外勞在大限之前漏夜湧往森州政府大廈外等候，盼能趕上末班車，成功申辦完成手續。

為了避免州政府大廈內環境擁擠，申請該計劃的外勞只允許在大廈外等候，並由負責官員分派號碼牌，讓外勞有秩序地前往大廈一樓的移民局櫃台處理。

據觀察，大批外勞在州政府大廈外等候，場面狀況；無論是吃喝，或休息、睡覺，也在人行道上解決，令該處遍地垃圾。

有的外勞也善用州政府大廈的電源，進行手機充電；或借廁所解決三急問題，同時也到附近餐館解決三餐。

據悉，雪州與布城移民局近日來人潮洶湧，每日平均有逾千名外勞前往申請，有者還漏夜等待，超過2天未能辦理手續；而這批外勞除了來自森州外，大部分來自附近州屬。

森州移民局官員指出，櫃台服務每天開辦14個小時，即從上午8時至晚上10時，每日處理超過500人的申請。

該官員披露，由於申請該計劃的時間剩下少過一周，移民局官員已被凍結假期，依照上班時段替外勞辦理手續。

“這項計劃於今年8月開放，並在12月31日截止，相信已給予足夠時間讓外勞申請，較後在明年一月會展開行動，對付違法的外勞。”

他說，這項計劃僅在移民局森州總部處理，同時來自其他州屬的外勞也可前來申請。