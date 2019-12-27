遵照法庭指示 董教總取消華團大會

（八打靈再也27日訊）為遵照法庭指示，董教總宣布取消原訂明日（28日）舉行的華團聯席大會。

董教總發布聯合文告指出，董教總於今午5時10分接獲警方遞交的文件，警方基於安全理由向法庭申請並獲得庭令，禁止12月28日在新紀元大學學院五樓大禮堂舉行“華團聯席大會”。

文告指出，為遵照法庭指示，大會被逼不能如期召開，特此昭告各與會的華團代表，取消華團聯席大會。

“我們將在近期召開內部會議討論後續行動，有任何決定再另行通知。”

華團大會或引群毆騷動 法庭：有必要發禁令

根據警方所申請的庭令，華團聯席大會可能會引發群毆或騷動，因此法庭認為有必要發出禁令。

庭令指出，原訂於2019年12月28日下午1時至3時在加影新紀元大學學院禮堂舉行一場“華團會議”，以捍衛董事部不同意在國民型學校推行爪夷文的權益。

“這件事有必要立即採取行動，如果這項會議舉行，或許會幹擾公共安寧、危及性命或人身安全，或者引發騷動、群毆。”

庭令稱，由於時間緊迫，因此須立即單方面發出。

“你被禁止於12月28日出席在新紀元大學學院禮堂舉行的會議，以及發出警告不能在當地或聚集或參與會議。”

這則庭令志期為2019年12月27日，由加影推事庭的推事沙魯簽署。