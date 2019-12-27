【展望2020宏願還遠嗎？】新政策來了 準備沒

















邁入2020年，多項與大家日常生活息息相關的新政策將會陸續開跑。這些政策有的影響升斗小民、有的影響商家業者，有的影響在籍學生，有的則影響你我的荷包。

《光明日報》這就為大家梳理聯邦政府及各州政府即將推行的部份新政策，好讓大家做好準備。

推智能泊車系統

檳州政府積極推動以智能泊車系統取代原有的泊車固本制。檳島市政廳及威省市政廳原有紙本泊車固本在2019年12月31日停售，這些固本有效使用期至2020年12月31日。

民眾2020年在檳城可自由選擇繼續使用剩餘的紙本泊車固本，或改用Penang Smart Parking手機App繳付泊車費；到了2021年，紙本泊車固本將失效，全面進入智能泊車系統時代。

推汽油津貼計劃

2020年1月起，目標性汽油津貼計劃（PSP）將在半島推行，符合資格的2大群體將分別以現金或特別添油卡享有津貼。屆時，西馬的RON95價格將隨著國際油價浮動。

首組享有汽油津貼的群體為生活援助金（BSH）受惠者，汽車及摩多車主分別享有每月30令吉及12令吉津貼。津貼將每4個月匯入受惠者戶頭1次，首筆津貼將在4月過賬。第二組享有汽油津貼的群體則是符合資格的非BSH受惠者。車主將獲得特別添油卡Kad95，添RON95汽油時將享有每公升30仙補貼，每月頂限為100公升。執行詳情有待公佈。

徵收網絡數碼稅

政府在1月1日起將向在我國提供服務的國外網絡服務供應商徵收數碼稅。屆時，從網上付費下載軟件、影音、遊戲或刊登廣告時都被徵數碼稅。受影響的包括谷歌Google、臉書Facebook、線上影音竄流平台Netflix、音樂竄流平台Spotify及線上遊戲平台Steam。

檳威門牌稅調漲

檳威省市政廳調整產業估值，產業門牌稅也即將隨之上漲。兩地地方政府目前還在處理業主對於產業估值不滿的上訴，上訴結果明年3月才會出爐。

2020年上半年，檳州業主需繳付的是原額門牌稅。待上訴程序完成，下半年門牌稅賬單就會顯示新門牌稅稅額，業者屆時除了得繳付新稅額，也需補繳上半年差額。

房屋及地方政府部長祖萊達說，全國地方政府將從2020年起，每5年重新檢討門牌稅，如象徵式微漲1或2令吉，確保地方政府在不加重人民負擔的前提下，增加收入。

車裝兒童安全椅

2020年1月1日起，大馬交通部按照聯合國規例，強制規定所有身高135公分或以下的兒童，乘車時須坐在符合歐洲EN ECE R44/04和R129認證的兒童安全座椅上。

交通部長陸兆福強調，政府不會即時執法，而是先以教育為主。據大馬道路安全局過去觀察，少於40%家長在車內為孩童配置安全座椅，而是把孩童危險地抱在腿上。研究顯示，安全座椅可降低嬰兒70%及1至5歲孩童50%車禍死亡率。

30元數碼錢包

為鼓勵民眾和商家轉型使用電子錢包，加速小型企業及零售商接受電子付款，政府2020年將向18歲以上及年收入低於10萬令吉的國人，發放一次性30令吉數碼紅包。

Touch'n Go、Boost與GrabPay電子錢包被圈定為政府發放數碼紅包的電子錢包商。政府會在1月15日開始發放30令吉數碼紅包，直至3月14日止，為期2個月。

食肆禁煙令開跑

衛生部在爭議聲浪中於2019年1月落實食肆禁煙令，無論是冷氣或非冷氣、室內或戶外的餐廳、小販中心或路邊攤都一律禁煙，惟煙民可在食肆3公呎以外吸煙。

教育執法期2019年12月31日結束，2020年1月1起全面執法和取締。在禁煙區吸煙者將接獲250令吉罰單，沒繳罰款者可被控上庭，罪成罰款不超過1萬令吉或監禁不超過2年。

至於業者，沒展示禁煙告示的業者可面對不超過3000令吉或6個月監禁；提供抽煙設施或無法阻止顧客抽煙的業者則可面對不超過5000令吉罰款，或不超過1年監禁。

若你發現有人在食肆抽煙，你可把現場情況拍下，然後聯同餐館名字、照片、發生時間和日期，WhatsApp至0108608949，向衛生部投保。

雪免費水新政策

2020年3月1日起，雪州政府將把原本所有家庭用戶都可享有首20立方米免費水，改為只有家庭收入低於4000令吉及住在廉價組屋且擁有個別水表的用戶才能享此福利。雪州政府從2008年6月1日起落實免費水政策，州內所有家庭用戶都可享有首20立方米免費水，相等於每月11令吉40仙水費。

符合條件的用戶需在2019年12月31日之前，到http://www.ssipr.selangor.gov.my/等有關網站或服務櫃檯提出申請。

檳二橋收費劃一

2020年1月1日起，蘇丹阿都哈林大橋（檳城第二大橋）第一級別車輛，即普通私家車的過路費將從原本的8令吉50仙下調至7令吉，與檳城大橋過橋費劃一。

惟，檳城大橋為持有特定一觸即通卡的檳城人提供5令吉60仙私家車優惠過橋費，第二檳橋則未提供此優惠。另外，第二檳橋此次過橋費調整並不包括羅里、德士及巴士。

調高最低薪金制

為協助城市地區打工仔面對日益高企的生活費，政府宣布全國57個主要城市的最低薪金提高至每月1200令吉。至於不在57個主要城市名單的地區，最低薪金則維持每月1100令吉。

入境獅城電子化

計劃前往新加坡的大馬人要注意了！新加坡政府為提升外籍人士及車輛入境通關效率，同時響應環保減少紙張使用，將推行網上或手機App填寫入境卡及申請車輛通行卡措施。

大馬人之前入境新加坡都需當場填寫俗稱為“白卡”的入境卡。但即起，大家則可在入境新加坡14天前，到新加坡移民與關卡局官網（https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard），或下載“SG Arrival Card”手機App，填妥入境資料。

大家透過官網或手機App成功提交資料後，將獲得一道條碼。大家通關時只需出示條碼，把護照交給移民局人員蓋章即可。新加坡政府放眼在2021年全面以電子入境卡取代白卡。

至於大馬註冊的車輛要入境新加坡，車主須在入境1周前，到https://onemotoring.com.sg/ivep/otp?returnUrl=~%2Fvepapp填妥表格及提交相關文件，之後再到兀蘭或大士關卡的新加坡陸路交通管理局辦事處，繳費並取得自動通關卡。

彭商招附爪夷字

除了華淡小四年級國語課本將在2020年加入3頁爪夷文字單元，彭亨州所有商店招牌及廣告牌將被強制附有爪夷字，而且爪夷文字必須清晰及與馬來文字字體一樣大。沒遵此規定的商家可面對地方政府開出每張最高250令吉的罰單，並可能將因此無法更新執照。

“[email protected]”計劃

為協助本地人就業，大馬政府在2020年推動“[email protected]”計劃。待業逾1年的大專畢業生一旦受聘可獲每月500令吉薪酬獎掖，僱主則可獲得每月300令吉聘雇獎掖，長達2年。

此外，年齡介於30至50歲，且離開職場逾1年的女性只要受聘，便可獲得每月500令吉津貼，僱主也獲得每月300令吉聘雇獎掖，為期2年。另外，在“[email protected]”計劃下，受雇取代外勞的大馬人每月將獲350至500令吉的薪酬獎掖，視領域而定，僱主也將獲得每月高達250令吉的聘雇獎掖，為期2年。