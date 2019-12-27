透露失眠2個月 憂鬱症華婦跳樓死









（檳城27日訊）患有憂鬱癥的華裔婦女曾告知鄰居已有2個月無法入睡，她今早從位於組屋11樓的住家外躍下，頭部墜地，當場死亡。

這起事件於今早10時許，發生在壟尾龍沙花園組屋。死者為56歲的甘珠寶（譯音），住在該處已有10多年，之前是與母親同住，數年前母親去世後才獨居。

死者將椅子放在圍牆邊後，踏上椅子跨過圍牆躍下。居民聽到巨嚮後出外查看，過後致電給救護車及警方。

警員到現場展開調查，並將死者遺體送往太平間等待剖驗。

當地居民說，死者今早曾告知鄰居已失眠2個月，當時鄰居還叫她去休息。死者今早還前往組屋管理層辦公室繳付管理費。

鄰居邱玉娥（75歲）說，昨天下午5時許還看見死者妹妹陪同死者一起回家，當時還問死者是不是從新加坡回來，死者沒有回答，不過死者妹妹則說，姐姐還要前往新加坡。

她說，看到死者住家外放著椅子，還以為死者準備搬家，直到朋友告知，才知道死者已經逝世。

她說，死者常去新加坡找姐姐，並會留在新加坡2個月，死者單身，常向她訴苦日後去世也無人知曉。

她說，死者還未去新加坡前，已經發現死者不對勁。死者去新加坡期間，家里一直播放著佛經，鄰居們擔心電線短路，經常留意死者的住家情況。

“死者經常去寺廟，也常告訴鄰居要念佛經。”

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