馬華董事被揭領20.4萬薪酬 張哲敏：20年拿了多少?

（金寶27日訊）拉大青年先鋒今日出示Delta Pride有限公司2018年完整財務報告，揭發馬華董事領取20萬4000令吉的董事薪酬，民主行動黨霹靂州宣傳秘書張哲敏發表文告促請馬華總會長魏家祥清楚向民眾交代，馬華領袖過去20多年在Delta Pride有限公司所領取的董事薪酬的總數。

也是金寶克蘭芝州議員的張哲敏指出，無論DP公司所發出的聲明利用什麼華麗的借口，都不能夠否認馬華的確是從管理拉大學生宿舍獲利的事實，累計盈利更是高達1142萬令吉。而且這筆1142萬令吉的累積盈利還不包括馬華領袖過去20多年來所領取的董事薪酬。

張哲敏促魏家祥交代

張哲敏提到，魏家祥曾大言不慚的說馬華不曾從拉大得過丁點利益已經被揭穿為天下第一謊言。馬華全權控制的拉大把管理宿舍合約外判給馬華本身的公司已經涉及了嚴重的利益沖突，顯示馬華利用拉大的控制權中飽私囊。

他促請魏家祥不要再躲起來變啞巴不敢回應，利用Delta Pride有限公司發出聲明當擋箭牌，轉移視線。他說，這和魏家祥早前利用拉曼教育基金會發出聲明不會接受政府4000萬令吉撥款的手段如出一撤。

張哲敏聲稱，無論是Delta Pride有限公司或者是拉曼教育基金會背後全權控制的都是馬華公會。他促請魏家祥不要再躲起來，勇敢的面對華社解釋清楚，尤其是嚮應拉大籌款義賣的小販和捐出老本的老人家，為何馬華能夠把拉大管理宿舍合約外判給馬華的公司從中牟利。

一同在場的有克蘭芝州議員特別助理兼金寶縣議員古海燕和克蘭芝州議員政治秘書張嘉恩。