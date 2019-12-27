印度水災歉收 洋蔥價料2月回穩







（大山腳27日訊）聯邦農業銷售局（FAMA）主席依薩依斯邁說，最近幾個月因印度發生水災而導致洋蔥歉收，使到進口到大馬的洋蔥銳減，造成價格上漲，但他估計洋蔥價格將在明年2月回穩。

他說，我國洋蔥主要是從印度進口，若印度發生天災影嚮收成，就會間接影嚮我國洋蔥的價格。

他今早出席在高巴三萬甘榜比利（Kampung Pelek)舉辦的“關心人民市集計劃”（Program Bazaar Peduli Rakyat）後，受記者詢及洋蔥漲價課題時這麼說。

他說，除了印度之外，大馬也從埃及、巴基斯坦以及中國進口洋蔥。

他說，大馬市場上的70%洋蔥都是進口的，我國人民較習慣印度洋蔥的口味，因此我國市場上的洋蔥多數是來自印度。

盼明年不依賴印度進口洋蔥

他指出，該局明年的目標是不要過度依賴從印度進口洋蔥，而是要把洋蔥進口的國家多元化。

他說，若消費者要買到比市面便宜5至20%的洋蔥，可以到聯邦農業銷售局的銷售處購買。

“就如今天的市集，所售賣的洋蔥價格是每公斤6令吉，如今市面上的洋蔥價格是每公斤7令吉，這也是聯邦農業銷售局幫助人民的方法，因為沒有從中賺取利潤。”

漁業發展局（LKIM）主席兼峇東巴西州議員法依茲則表示，當局今年2月開始於全國各地18個鄉區舉辦“關心人民市集”，預料明年將繼續推行，讓人民能以低於市價5至30%的價格購買生活必需品。

他指出，檳州共有9個地方舉辦有關市集，自2月以來每月舉辦一次。

截至今年11月1日，該市集及威省詩布朗再也博覽中心市集兩地銷售額達25萬477令吉，其中甘榜比利銷售額為13萬7477令吉；當局今日也推行“生計共享”計劃，由參與的商家捐獻日常用品當地有需要家庭。

5粒小紅蔥RM1.80 消費者菜販吃不消

洋蔥價格近日高漲5倍，讓消費者與菜販們大喊“吃不消” ！

據媒體到亞羅士打數家雜貨店與巴剎視察發現，紅蔥每公斤售價為12令吉至15令吉不等。

雜貨店東主再敦沙阿（55歲）受訪時說，他被迫以1令吉20仙的價格，將100克紅蔥售賣給消費者。

“消費者眼看每公斤紅蔥要價12令吉，往往都會打消購買的念頭。”

“我也無能為力，我向批發商進貨時，價格已非常高，有時候才5粒小紅蔥就要1令吉80仙。”

在巴剎，大洋蔥和大蒜的價格同樣上漲，即大洋蔥每公斤7令吉以及大蒜每公斤10令吉。

菜販陳金忠（45歲）說，目前的紅蔥價格是這10年來的新高。

他說，他以10令吉售賣一小麻袋、重量約1.2公斤至1.4公斤的紅蔥，而每公斤大洋蔥的售價約5令吉，每公斤大蒜則是7令吉20仙。

他說，只有來自荷蘭的洋蔥較便宜，一袋重約8公斤的荷蘭洋蔥才賣16令吉50仙。