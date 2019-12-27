茜蒂卡欣：閱讀數理更須專註 爪夷文課題分裂社會

（八打靈再也27日訊）大馬司法與團結行動基金會（MAJU）創辦人西蒂卡欣認為，爪夷文並非國家教育進程的優先事項，政府當下應該更專註在閱讀和數理方面的教育體系問題。

因此，她促請教育部和政府馬上中止爪夷文課題，因為它對我國教育沒有絲毫正面影嚮，反而進一步分裂大馬社會。

她強調，這不是相互妥協的問題，國家教育優先考量的事項，是為孩子建立一個成功的社會，讓大馬成為一個發達的國家，而爪夷文不是優先事項，更不是國民教育形成過程中討論的主題。

她今日發文告指出，由於當權者在過去30年對國民教育體系的政治化影嚮，大馬國民教育的質量和標準急劇下降。

她表示，經濟合作發展組織（OECD）於12月發布的2018年的國際學生評估計劃（PISA）結果顯示，大馬學生在閱讀和數理方面的素質已低於國際水平；這才是應該引起社會關註和討論的課題，但爪夷文卻成為我國教育界當下的熱門話題。

“教育部和政府優先考量的重點是什麼？是大馬教育體系的崩潰還是爪夷文？大馬的教育責任已被忽略，教育發展也因政治因素受到侵蝕。”

西蒂卡欣說，教育不是宗教政治或馬來種族優越感下註或博弈的地方，無論是接受國民教育還是母語教育，都與教育的利益或成功無關。

“若非為了自身利益和撈取政治同情，在政治因素或利用宗教或馬來種族情緒的官僚主義下，強行落實爪夷書法文字介紹單元政策，爪夷文議題根本不會存在。”

她表示，爪夷文不是馬來西亞語言或聯邦憲法條款的問題，它跟梵文和拉丁文一樣，都是從知識或教育上消失的語言，所以應該根據學生意願成為選修科目。