“不只是馬來人有集會權利” 再益力挺華團大會

（八打靈再也27日訊）首相署前部長拿督再益依布拉欣力挺本週六舉行的全國華團大會！

再益昨日在他的一則評論中寫道，他聽某些人指董總是一個極端組織，但據他所知，董總是一個保護華文學校的華文組織。

“我不認為在一個多元文化國家裡，保護和捍衛自己的語言及文化，會把你變成極端分子。”

“這個國家的人民有權利舉行集會，針對他們的權利發表意見，只要是和平地進行。”

“集會的權利不只是馬來人擁有，而是全馬來西亞人。”

“我們是否變得種族隔離？為某個群體設立特定的準則，再為其他群體設立不同的準則？我希望不會。我在這裡支持每個人表達自己看法的基本權利，並且不受威脅及強迫。大馬人必須團結起來，對抗虛偽及雙重標準。”

“政府在沒有經過太多諮詢下做出決定，讓多源流學校強制進行爪夷文單元。非馬來人社群對此無法接受。若是選擇性教學，他們或許不介意。”

“今天，我促請政府解決這個僵局，並將介紹爪夷文單元改為選擇性。實在沒有很好的理由，解釋為何爪夷文一定要在華小里強制實行，還換來分裂我們社群的代價。”

“如果馬來族群想要回到使用爪夷文，沒人會阻止他們；但如果華校不想要使用它，他們同樣有權利這樣做。”

“讓華人社群克服這項課題吧。畢竟，多源流學校為我國做出了巨大貢獻，他們在這裡生活，就應該接受他們。”