【花草療事】3天2夜住樹屋與草藥對話 走入大自然尋寶養身

















（吉隆坡訊）今年5月初，帶領草藥團隊走進了金馬崙這塊大自然福地，學習與體會一個絕對不一樣的草藥尋寶養身旅程。

位於金馬崙高原海拔1500公尺之上的山林，非常具特色的樹屋，是由大自然的原材料建成。建造樹屋最初的概念是因為那裡的山勢比較陡，業者不想動用機器把土地剷平，所以就乾脆在樹林裡建造樹屋，以讓更多人有機會親近大自然。

學員來自全國各地

由於樹屋是在森林裡，所以進入樹屋的交通並不方便。必須以四輪驅車走一段約4公里窄小顛簸的小路才能進入，這一段崎嶇路程需要半小時。之後還必須依着建好的森林步道徒步大約400米上山才能抵達樹屋。一抵達樹屋，周圍環繞著綠色樹木，空氣非常清新，可以感受到大自然寧靜悠然的氣息！頓時遺忘了乘坐四輪驅車顛簸與徒步的疲倦。

入住樹屋就會看見以竹子和樹木打造而成的屋子，懸在樹上的屋子就像原住民的屋子一般。在這裡可以享受寧靜和風景，聆聽森林的大自然聲音，然後全身放鬆和休息養身。

另外，樹屋沒有電供，依靠發電機啟動，定時提供電源，在夜晚10點停止供電後，四周黑漆漆，伸手不見五指，睜眼和閉眼都沒啥差別，在漆黑之中，縈繞在耳畔的唯有蟲聲唧唧，鳥鳴聲聲，樹林的沙沙呼呼風聲，就這樣伴隨著大家提早養身入眠去！

烹飪草藥養生藥膳

因為樹屋的特色，加上修心養身，學習草藥，吸引了來自各國各州各地學員參加，3天2夜，證見學員們認真學習、筆記、攝影、錄音、錄影及收集等滿滿的收穫。雖然遇上了雨季與意想不到的森林徒步挑戰，最後，大家都能圓滿完成了整個草藥尋寶活動的安排。

感謝蔡錫平中醫師全程隨團拍攝，留下美好照片。感謝彭婉君醫師與特別助理謝玉新全程協助工作。我與玉新更是攜手親自烹飪草藥養生藥膳給大家享用。感謝所有參加的每一位學員，樹屋草藥之緣，讓大家走在一起，因為有您，草藥路上精彩萬分，有緣再見。

靜心體驗原始生活

感恩每個遇見與挑戰

這裡是金馬崙的世外桃源，請先放下奢侈的物質享受，才能靠近大自然的樹屋，靜心體驗最原始的生活，與大自然達到相同的頻率。

一個人靜下心的時候，可以自在地感受一呼一吸，看着綠油油的一片樹林，能夠輕易地聞到月季花茶的清香。樹屋的老闆黃先生也讓我們品嚐這裡種種的有機阿拉比卡咖啡，喝了過後咀邊濃郁的咖啡香味讓人懷念不已。

早晨做了瑜伽過後，陣陣飄香的有機菜早餐在等候，實際上真正吸引我的不止是樹屋，而是樹屋主人背後的心力與情感，還有楊素雄中醫的藥膳料理，帶我初步認識草藥與中藥的滋補。

初步認識草藥滋補

有人的幸福是開心聽完一首歌，看完一場電影。而我的幸福是完成了以為完成不了的任務，達成了以為達成不了的考驗。

3天2夜的草藥尋寶之旅，有緊張刺激的四小時爬山體驗，間中有雨水有汗水還有歡笑的淚水，感恩每一個的遇見與挑戰。

沒網絡不當低頭族

難忘營養有機餐

這是我第三次參與由楊素雄中醫師帶領的草藥尋寶生活營，很慶幸自己沒有錯過這次的旅程，因為這一路的經歷是深刻的，寶貴的，幸福的。我們一行人來到了最原始的深林，這裡完全沒有網路服務，沒有喧囂吵鬧，卻有蟲鳴鳥叫的陪伴，豆大雨水的浸潤和清風輕輕撫摸的溫柔。

我們整整三天與外界失去了聯繫，也因為如此，我們不再當低頭族，而是仰起頭與夥伴們交流聊天認識彼此。楊醫師和師兄準備的草藥養生藥膳，還有樹屋主人精心準備的營養有機餐，這三天的蔬食真的好豐富好美味，至今都還念念不忘呢！

臨床善用本土草藥

草藥之緣，我相信一切都是冥中注定，就在我等着去讀碩士的空窗期，有幸的報名每週日由楊素雄醫師主講的草藥課程，並擠上草藥尋寶之旅的班車，這一切都好像是為我量身定制的進修旅程。

我很珍惜每一次學習草藥的機會，因為它們都能讓我壯大自己的經驗和醫術，我很驕傲生長在馬來西亞，這個全世界第三擁有豐富草藥資產的國家，所以我希望我能夠用我小小的精力和時間，努力的爭取把握學習草藥知識的機緣！但我不會輕易放棄，感恩這次的旅程，讓我意識到了自己對草藥的熱誠和興趣，我會一直一直努力，希望將來能成為一位臨床多善用本土草藥的中醫師，為社會作出貢獻，為人們造福！

認識山林一草一木

吃養身餐二便通調

生活在城市中的人們，每天都要面對堵車及時間不夠用的困擾。工作和生活無時無刻皆離不開手機和電腦，無形中日積月累了許多精神和情緒壓力。此時，在身心俱疲的狀況下，有一團人選擇了一個不一樣的小旅程，到一個遠離塵市喧囂，沒有網絡服務，完全與外界失去聯繫的地方放空。

金馬崙高原樹屋草藥養身之旅，聚集了來自各行專業領域的善能量。無論是中醫師、針灸師、瑜伽師、新聞主播員、健身教練、財務投資顧問、各路老闆及老闆娘等，都需暫時放下手機和電腦，走入大自然的懷抱，大口地呼吸森林中滿滿的負離子。夜晚回歸原始的養生狀態，因為沒有電源，又沒有網絡，大家都需提早就寢，整整睡足了八九個小時呢！說好了是草藥養身之旅，一日三餐自然少不了高能量的蔬食搭配。

體驗與大自然親近

主辦單位的楊素雄及助理謝玉新，還用心加插了幾道養生藥膳，如南芪磨盤蒸猴頭菇，松針養生茶，草石蠶花生小米粥，養胃香草猴菇豆腐蒸等。讓學員們體會蔬食者也能夠力氣飽滿地登山。

平日無肉不歡的學員們，在這3天2夜的養身營不但沒嫌棄蔬食，還大贊吃了養身餐後，二便通調哩！

間中，天不作美，下起了大雨，有些行程需臨時更動。然而，天意自有安排，有些學員體力不濟，有的甚至一路哭了三次，有的間中暈倒數次，也有腳軟跌倒的，最後都能艱辛地完成森林草藥探索，全仰賴於楊醫師和謝玉新師兄的領導功勞。

雖然有幾位學員比較不適應樹屋的原始環境，但大部分的學員參與後就喜歡上與大自然親近幾天的體驗，還聲稱要再回來。就像大自然裡的草藥或植物，有些只能在高原上生長，另一些只能在平地存活。

親近大自然除了學習認識山林裡的一草一木，靜心調息養身之外，多認識其他跟自己一樣要健康生活的人們，未嘗是另一種不同的新體驗哪？能夠克服環境給我們的身心靈考驗，可能也無形中在幫助我們開闊並完善個人的生命道路呢！

多重感官體驗

萬綠叢中辨識草藥香

草藥學習需要結合身心靈的感官體驗，親手觸摸草藥形態，親聞草藥香氣，親嘗草藥味道，才能對草藥在生活中的應用有更深的印象，而非只是手冊書籍上的知識學習。

感謝楊醫師安排這趟金馬崙尋花探草的旅程，讓我可以走入深山體驗大自然的鬼斧神工；在楊醫師和草藥前輩們的‘慧眼’下慢慢學會從萬綠雜草中辨識出各種草藥，實為大開眼界！至今仍印象深刻的有阿嬤膏藥布味道的‘透骨香’，摸起來像狗毛可止血的‘金毛狗脊’，泡茶有香氣可抗氧化助眠的‘松針’，外型如紅色珊瑚的罕見治無名腫毒草藥‘多蕊蛇菰’多重感官體驗加上生動解說。

不跟楊醫師走一趟，從不知深山裡的草藥世界竟如此精彩；吸收山林芬多精後的能量，讓人神清氣爽，足以儲備下一趟上山探草的體力。