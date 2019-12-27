90後趙舜茹辦社企 助弱勢婦女以攝影發聲





















Lensational是培訓第三世界婦女攝影藝術的社企，由如今在英國工作的90後香港女子趙舜茹創立。她是在6年前的一次旅行，因遇上數名和她拍照的土耳其少女，而燃點了第一根創立攝影課程社企的小火柴。

如今Lensational爲亞洲和非洲23個國家及地區的弱勢婦女社群提供攝影和數碼技術課程，讓她們透過鏡頭表達身處環境的問題和感覺，並將大部份賣照片所得的收入與她們分享。

赵舜茹（Bonnie）在香港彩云邨长大，是很受保护的独生女，除了读书，她的生活圈子很小，就是每天从学校回家，那不过是十多二十分钟的路程。她瞇起小眼睛说：“我六七岁就戴眼镜，很爱看书，总之是一个很害羞很书呆子的小女孩。”

今天她除了是提供课程给第三世界妇女的Lensational社企CEO，同时也是The Social Investment Consultancy国际顾问公司的执行总监，公司目标是社会投资和社会影响力，曾获《福布斯》欧洲“30岁以下社会企业家30强”奖。今天教出第一个Lensational的摄影师、时常飞来飞去开会的Bonnie，十四五岁时却是一个连“Hi”也不敢跟人说的小女孩。然而，看着事物在她手中溜走，滋味并不好受，她决心把害羞击退。

留下没Say Hi的遗憾

“我初中二时，很幸运遇上一个从纽西兰回流的女同学，她爱笑和自信。我们均念女校，暑假时一起去英国上两星期英语游学课。”这个暑假带给Bonnie的是“没有Say Hi的遗憾”！

Bonnie“没有Say Hi的遗憾”，原来是英语班上一个英俊的意大利男孩。“上课时，看到这男孩，好漂亮啊！真的好想去认识他，但我太害羞了，我的同学一直鼓励我去打个招呼，但接连两星期，我就连一个Hi都不敢说。”问Bonnie是否一见锺情？她说那时很纯真，没想到浪漫，只是好想和这美少年Say Hi！

课程结束，Bonnie带着满怀遗憾回港，懊恼地自责连探问姓名拍张照都没胆量，“从那时开始，我跟自己说，我要踏出第一步，因为害羞令我失去很多机会。”很快，又到中三的暑假，Bonnie再和好同学去美国学英文，这一次，即使她感觉害羞，却也晓得把握机会，主动和不同的同学Say Hi，交了很多朋友，那年暑假，她开始建立自信，享受不害羞、落落大方的自在和坦率。

相信攝影能改變生命

燃創社企念頭

Lensational的缘起，就是Bonnie和4个土耳其少女大家主动拍照和交朋友时开始：“2011年，我在中大念大二时，去了丹麦当交换生，有假期我就拿着相机去土耳其走走，在伊斯坦堡遇上4个十六七岁的少女，这4个女子原来是第一次在没有家人陪同下自己出门，于是就来找我拍照留念。我发觉摄影能看到她们的世界，很有启发性。”这次的旅游经历，让Bonnie发现了相机在第三世界的威力，尤其对女性的意义，于是萌生成立Lensational的意念。

Bonnie相信一部相机可以改善生活，一张照片可以改变生命，Lensational创立6年，如今已在23个国家及地区开设课程，课程约8小时，分4堂培训社区边缘妇女，教授她们摄影及数码技术，并与当地专业摄影师合作Mentorship课程。Bonnie虽然没提及，但这些生活在山区或在劳力市场打工的妇女，或多或少也带点她小时候那份害羞和没有自信的性格。我们到第三世界旅行时，都会发现这些妇女的生活只围绕着家庭，还有些是文盲。但在相机镜头下就可打破语言隔阂，让她们表达生活所见所闻。

“今年我们好开心，终于为27个妇女出了他们的摄影集，平时学员的摄影故事，多是女性自己镜头下的影像，这是我们第一次把不同国家的妇女，以共同话题汇聚成书，包括中国、泰国北部及加纳（非洲西部）等妇女。摄影集有一章是‘水’，因为我发觉学员所拍的照片出现相同的题目，例如拍了很多七八岁的女孩挑水走路的照片；有一章说的是身边的垃圾，另一章是表达领袖精神。”相信这些妇女看到自己的作品印刷成书，一定会非常开心。镜头下我们看到妇女和环境的关系，她们在保护家庭时承受的压力。Bonnie说：“Lensational与图片社合作，将摄影作品的收入分一半给摄影师及机构，让妇女可以挣取生活费，也有学员在卖出照片后，把钱捐给孤儿院。”

人生有轉機

女傭學員轉當攝影師

Bonnie在过去6年把Lensational发展为一个国际社企，过程并非一帆风顺，她忆述开创Lensational时，一度找不到资助和支持。彼时她在2012年到美国交流时，学习了社企的概念，美国很鼓励年轻人创业，她返港后就写了计划书申请基金，但却没有人相信培训妇女摄影能成为社企，她处处碰壁，几乎放弃，她写了一篇文投稿到外国报纸，意外的收到回响，由那时起，Lensational获得关注和募捐，正式启步。

“我的摄影技巧其实也是自学而得，但我们还有其他专业人士组合，一起上课，除了摄影构图和颜色等，也培训她们如何藉摄影说故事，怎样做出一辑专题的照片，如何培养摄影师的心态。”

Bonnie的第一个女佣学员Jem现年35岁，来上摄影课时才廿八九岁，她在学员中特别优秀，热爱拍鸟，她告诉Bonnie，拍鸟是因为向往自由，希望有朝一日自己能像鸟那样自由。“现在Jem已去了俄罗斯生活，在那里为Lensational工作，她现在是自由摄影师。”像Jem那样成功成为摄影师的，还有很多，其中一个是18岁的加纳少女，上完Lensational的课，再由专业摄影师指导一年，现已投入摄影师职业。

在生活里，人人都会有很多想法，但最终都不容易实现，遇到困难，卡在那里不了了之，问Bonnie为何能这么坚定？她绽开亲切的笑容说：“有梦想就要追，不要有后悔！同时，年轻人也要有正向思维，我自小由婆婆带大，她教我人生要快乐的过，她说人生有苦也有甜，做人不要太认真执着于一件事，就像今年的社企民间高峰会，主题是‘设计快乐’；快乐不只是一种感觉，它象征透过新思维、耐心和毅力，以正向思维克服困难。”

身體發警訊

慢下來練跑追回健康

Bonnie现居于英国，返港出席了“社企民间高峰会”后便往日本去，问她怎么如此忙碌？她倒是甜笑着回答：“我最近结了婚，这次回来不是为开会，是和丈夫去旅行啊！过去6年都很忙，两年前身体出现一些警号，我才懂得慢下来！”

Bonnie说锻炼跑步是一个很重要的分享。年纪尚轻的她在两年前开始经常腰酸背痛，于是她如创立社企一样，定下跑步大计。“当你开始跑步，你可以每次先跑5公里，就算无任何跑步经验，大部分人跑5公里都可以应付；开始后，就要定下隔天或3天跑一次，从这里作起点，要诀是每星期加一公里，如此这般跑十多个星期或半年时间，你就可跑到半马了。”数月前，她在英国成功跑完半马赛，非常高兴。

Bonnie住在伦敦北部，每周都会在附近的湖边跑步。她不是在百忙中仍去跑步，而是善用时间，从忙乱的工作和滑手机中，挤出享受运动的时间。