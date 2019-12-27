【爪夷文論壇：相互理解】 哈比巴：小學內容一致 爪夷文課本頁數不增加













（吉隆坡27日訊）負責政策及課程的教育部副總監哈比巴說，未來五年級及六年級的國文課本會中的爪夷文內容會與四年級的一致，頁數不會增加，也只會學習日常生活中含有爪夷文的事物。

“我們限制在3頁，四年級是郵票、紙鈔和國徽中的爪夷文；五年級我們會聚焦在國家紀念碑、路牌和清真標志；六年級的課程建議有開齋節賀卡、大學路牌和歷史文物。爪夷文會否增加，我想大家可以放心，五年級和六年級將遵循相同的概念。”

她昨晚出席由馬來西亞行動方略聯盟（GBM）主辦的“爪夷文論壇：相互理解”，針對各界對爪夷文課程的擔憂做說明。論壇也邀請其他5名不同團體的代表，相互分享看法，包括董總秘書長黃再興、淡米爾基金會秘書長阿魯姆甘、馬來西亞伊斯蘭革新組織（IKRAM）副主席巴里沙教授、大馬伊斯蘭青年運動（ABIM）主席菲沙阿茲及隆雪華堂文教委員白依莎。

這場論壇進行了近3小時，也吸引各種族的民眾出席，反應相當熱烈。

哈比巴說，當初學習爪夷文字書法藝術（Seni Khat）是希望學生通過語言藝術了解馬來文的遺產和歷史。

她指出，課程制定後會在國民小學及國民型小學進行測試。“在測試的時候，沒有任何的反對，而是發現師生對於學習新事物感到有趣，但報紙刊登爪夷文字書法藝術後卻引發熱議。”

她說，教育部在課程的制定上有專業的考量，但同時也關注後續所引發的議題，所以也與各方展開對話並作出修訂。

她也認為，人們過度放大一項議題，為此呼籲人們必須理性看待。

沒納董事會決策單位 哈比巴：董事不一定是家長

至於董教總不滿董事會不被納入決策單位，哈比巴說，內閣最初的決定本來就是交由家教協會做最後的決策。

“因為家協是家長選出了的代表，而家長能為孩子發聲，所以一開始我們沒有將董事會納入，董事也不一定是家長。我們不能同一所學校同時由家協和董事會做決定，因為不是每個家協都跟董事會有良好的合作。”

黃再興：“不是懼怕爪夷文，而是懼怕伊斯蘭化”

黃再興說，政府代表、贊助人、校友、受托人及家協都是董事會成員，因此董事會也能反映家長的心聲。

對此哈比巴說，教育部沒有否定董事會的地位，而是更注重家長的聲音，但家長在董事會里是少數。

黃再興表示，學習爪夷文不是什麼大問題，恐懼才是最大的問題。他說，董總反對學習爪夷文是出於恐懼，而人民的擔憂主要是源自於對政府的不信任。

他說，教育部在編課綱的時候，每次都會有變化，此次事件又很敏感，2014年決定編入爪夷文的時候，完全沒有跟相關利益者討論，這些都造成人們對政府越來越缺乏信心。

“我們不是懼怕爪夷文，而是懼怕伊斯蘭化。”

他表示，不反對五年級國文課本現有的課程內容中介紹爪夷文、華文及淡米爾文，代表多元文化，並希望教育部不修改五年級的課本。

他補充，明日舉行的華團聯席大會只是讓各團體達成一個共識。

菲沙阿茲：屬語言遺產 勿震驚學習爪夷文

另外，菲沙阿茲認為，爪夷文應被視為是語言遺產，各界應該欣賞這個國家遺產，而不是對學習爪夷文感到震驚。

他說，教育部在面對反對聲浪時，共作出了5次的修正，這些舉措是值得贊賞的。

“有些人或許覺得這是（教育部的）不足，但如果從正面的角度，這象徵著民主，顯示政府願意協商。”

他表示，爪夷文風波中最大的問題是溝通，沒有良好的溝通只會讓各方繼續處在各自的恐懼中。

他說，溝通最重要的目的是要讓大家前進，讓馬來人社群也了解華人社群的恐懼。

巴里沙：勿糾結華社辦大會 應宏觀探討教育政策改革

巴里沙則說，爪夷文並不是什麼大議題，而是應該以更宏觀的角度探討我國的教育政策及改革。

他認為，人們不必糾結於華社是否舉行大會，更何況董教總舉辦的大會是閉門會議，也不是對馬來人尊嚴大會作出的回應。

論壇中，人權律師西蒂卡欣及部分聽眾一度不滿主持人偏重於討論董總的立場及12月28日的華團聯席大會，忽略淡米爾小學及東馬學校。