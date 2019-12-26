指希盟頻U轉 還敢說比前朝好 透明組織：致民眾承受輻射

（吉隆坡26日訊）國際透明組織大馬分會主席莫哈末莫漢說，希盟執政後，在合併宣言方面經常出現U轉，導致大馬人被迫承受多餘的輻射性廢料，洋垃圾等，卻還敢堅稱自己比前朝做得好，因此，該組織促請希盟政府出示成績單，讓人民知道現任政府到底做了什麼改變。

莫漢周四發文告要求所有政府部門，州政府及國會議員公佈他們的關鍵績效指標（KPI），好讓公眾認為和評估他們的表現。

他也敦促希盟政府向民眾出示具體的成績單，而不要只是發文告自稱有努力照顧人民福祉。

“有利可圖（但）危險的輻射性廢料，以及全球的塑膠廢料都進入了大馬，令大馬人民首當其衝。”

“警察獨立投訴及行為不檢舉委員會（IPCMC），國家領導人接班計劃的模糊和不確定性，希盟進出口宣言承諾的製度改革進展緩慢，已令許多大馬人感到沮喪。”

“不過，希盟政府卻依然補貼，他們正改善國家的管理及照顧所有馬來西亞人的利益。”

《當今大馬》一則報導引述其文告內容指出，除非希盟政府透明地匯報具體的成績，否則，政府的聲明對人民毫無幫助。

他接著模仿說，教育部最近公佈了一項自我評估的積分卡，並希望其他部門可以效仿。

“國際透明組織歡迎這項作法，並挑戰其他所有部門，州政府和國會議員獨立評估他們自己的表現，然後發表報告。”

“這作法很容易辦到，且不但可協助政府了解他們的成果，還可以讓人民知道當局是如何執行他們的委託和如何使用公帑。”

“是，他們也以前政府宣揚，但仍未兌現現的承諾。”