魏家祥：指責公服局減津貼 賽沙迪為何沒在內閣發聲？

（亞依淡26日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥質問青體部長賽沙迪，身為每週出席內閣會議的部長，為何對內保持沉默，沒有在內閣會議上針對扣減公務員津貼的事發聲，對外卻指責隸屬於首相署之下的公共服務局。

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日在臉書貼文質問，賽沙迪是否明白我國遵循的是西敏寺制度下的內閣集體責任制？若有任何部長與首相不同調，只有一條路可走，就是選擇辭職。

他質問賽沙迪，是否知道公共服務局隸屬於首相署之下，意即公共服務局由首相敦馬哈迪及副首相拿督斯里旺阿茲莎統領，這項新政策怎麼可能沒在內閣或至少經由首相領導的委員會討論，並經過他同意？

他表示，賽沙迪若對此決策感到不滿、想爭論或想重新檢討首相的決定，他可以在內閣會議中挑起課題並做集體決定，並詢問賽沙迪是否已這麼做？

“公共服務局是政府的執行單位，每項決定必須經過授權，賽沙迪為何如此指責公共服務局？它們是破壞希盟政府的'暗勢力'嗎？這項指控是很嚴重的，不要'玩玩'。”

他也說，這筆津貼對某方而言只是小數目，但對公務員來說卻很可觀，這能激起公務員的鬥志，因此希盟政府扣減這筆津貼不公平，是在欺負剛投入工作的公務員。

“希盟政府與其扣減津貼，不如停止其他工程如第三國產車及飛行車計劃，因為這兩項計劃不是面對生活費上漲的人民所需要的。”

他呼籲，希盟政府必須以民為本，勿再裝模作樣，促請他們勿再以反對黨的性格做事，因為希盟執政至今已超過19個月。