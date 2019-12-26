須等註冊局調查結果 職總大會被迫展延

（八打靈再也26日訊）由於必須等候社團註冊局的調查結果，大馬職工總會原定本月29日召開的年度代表大會，被迫展延召開。

職總主席拿督阿都哈林表示，社團註冊局應允嘗試在一兩個星期內完成調查工作。

“在暫時凍結期間，我們被禁止召開任何正式會議，如工委會及代表大會，但是，在各個機構、諮詢理事會及工業庭作為職工代表的日常運作不會受到限制，因為我們已向社團註冊局解釋相關工作的重要性。”

他說，基於該會財政突然辭職，也導致一些支出及工業庭索償暫時無法發出，必須等待社團註冊局調查結束後委任臨時財政，並在代表大會上再次遴選新財政。

他今日聯同該會總秘書索羅門及副主席再也古瑪召開記者會，匯報今早與雪州社團註冊主任努魯阿茲哈會面的最新進展。

他預計，代表大會可能展延至明年3或4月，因為要召開大會有很多程序需要遵守，包括至少12個星期的通知。

他不否認職總有被凍結的可能性，這也是他們所擔心的事情。

他稱，社團註冊局的調查將專注在兩個方面，即財務與會議。

“財務方面，我們所有的戶口都完成稽查，只是2017年及2018年的年度財務報告仍需在來臨的代表大會核准，因此目前還不能算是正式的年度財務報告。”

阿都哈林指出，至於未能召開代表大會的原因，他們也已經向社團註冊局解釋，主要是大馬職工總會面對旗下聯合會成員起訴，關於涉及出席總會年度代表大會資格及代表定奪的案件。

關於一些新的投訴，該會也向社團註冊局解釋，包括有關該會越過年度代表大會，委任或替換兩名三角形計劃員工的指控，而該會的解釋是，由於兩人不是該會固定員工，而是項目合約制，因此並不需要向大會匯報。

他說，對於大馬職工總會沒有更新社團註冊局線上系統資料問題，該會原本是每3年更新，但是鑑於社團註冊局要求，他們也可以改為每年更新。