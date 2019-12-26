丹絨比艾國家公園 逾萬人賞日環食









（柔佛．丹絨比艾26日訊）我國在時隔21年後再度迎來罕見天象——日環食！位於亞洲大陸最南端的丹絨比艾國家公園，獲國家天文館選為國內最大型的觀賞日環食活動會場，現場聚集逾萬人共同見證難得的天象。

配合這個現象，國家天文館是與丹絨比艾國家公園合作，於本月24至今日舉辦2019年馬來西亞太陽嘉年華會（SolarFest）。

據天文學愛好者指出，除了砂拉越的西連，位於柔佛西南角的龜咯，因位置臨近地球緯度1度最南端，因此兩地會是今次觀賞日環食的最佳地點。

國家天文館準備了7000副濾光鏡，​​派發予前來觀賞日環食的民眾，也有天文學愛好者及學者帶著專業器材捕捉及研究日環食現象。

日環食是於今日本地時間下午1時21分零7秒，“環食始”的天象出現；下午1時22分23秒，可看見“環食甚”；“環食終”，則於下午1時23分29秒顯現，整個過程歷時2分鐘31秒，現場民眾情緒高昂。

架設120座天文望遠鏡

大馬第一位天文物理學家拿督瑪芝蘭奧曼，也是國際科學理事會（International Science Council，簡稱ISC）亞太區域理事長，今日也與3位理事會成員到場，她受訪時也透露，能在不同地區看見日環食也是一件樂事。

國家天文館也在現場架設120座天文望遠鏡予到場民眾觀看日環食，同時邀請來自吉隆坡一所特殊學校的7位視障學生，以聲音及點字書來感受日環食的奇妙。

進入“日食始”階段，可見成群的小鳥在丹絨比艾國家公園上空徘徊，根據其中一名天文學愛好者解釋，相信是受到日環食現象影響，“誤以為”天空亮度下降即代表歸巢時段已到。

國家天文館館長安妮達指出，日環食只會在這些地區出現，因當時的月亮、地球和太陽是平行的。

除了在丹絨比艾公園外架設大熒幕及連接衛星，同步直播追踪中東及我國的日環食現象，該館也有在吉隆坡直播日環食現象過程。

“若錯過這一次，國人要等22年後才能觀看。”

她說，日食曾於21年前，即1998年8月22日在柔佛州豐盛港出現。