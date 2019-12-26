女郎應徵模特險遭劫姦 吸冰毒嫌犯捉到了







（新山26日訊）23歲女郎3天前應徵網上“兼職模特拍攝”卻墜落陷阱遭性侵及搶劫一案，警方已逮捕一名30歲巫裔嫌犯，並起獲巴冷刀、手機、轎車、車鑰匙等物品。

依斯干達公主城警區副警區主任（行動組）依布拉欣今天召開記者會指出，該警區與笨​​珍警區刑事組聯手於本月25日下午6時，在笨珍一家汽車公司逮捕涉案嫌犯，起獲3台各類型手機、車鑰匙、遙控器和一輛邁薇轎車。

他說，警方盤查嫌犯後，复在笨珍亞逸峇禮的武吉峇都路道路旁，起獲另一輛相信安裝了偽造車牌的邁薇轎車，以及在當地邵嘉納花園起獲一把60公分巴冷刀。

起獲掛假車牌轎車巴冷刀

“落網嫌犯無業，尿液檢驗顯示嫌犯吸食冰毒，並沒有犯罪前科。”

警方獲法庭批准延長扣留嫌犯5天，同時援引刑事法典第392條文（搶劫）、第397條文（持械搶劫）、第354條文（非禮）、第377（C）（違反自然性行為）條文調查。

比達友籍的受害女郎（店員）是於本月23日中午12時30分，與29歲男友從吉隆坡抵達新山，與提出兼職模特拍照工作的嫌犯會面，嫌犯承諾將繳付3000令吉，作為拍攝酬勞。

女郎和男友載送嫌犯朝往振林山五間店方向，不料車子駛入當地​​一條死路時，嫌犯在車內突然亮出一把巴冷刀，從後架在女事主男友的頸項上，把他強拉出車子，捆綁後押到後車廂。

嫌犯過後再進入車子，持刀要挾女事主脫去衣物進行性侵，並用自己的手機將整過程錄製下來。

嫌犯幹案後將車子開到笨珍一座油棕園，把女郎及男友丟棄在路旁，開走女事主男友的車子逃去。女郎與男友損失的財物包括衣物袋、手錶、鞋子、化妝品、2支手機、300令吉現款及多張銀行卡，加上一輛邁薇轎車，估計損失6萬令吉。