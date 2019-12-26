老千化身賣家騙中國男 微信售二手車詐2.3萬

（吉隆坡26日訊）老千化身為二手車賣家，在社交聊天軟件微信（WeChat）尋找獵物，騙取一名41歲中國籍男子2萬3000令吉後，仍在該平台肆無忌憚地行騙，視法律於無物。

受害者劉貴軍今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會，敘述被騙的經過，並提醒社會大眾提高警惕，以免成為受害者。

之前曾在馬來西亞生活10多年的劉貴軍，為了方便載送患癌的叔叔到醫院接受治療，而向一名在微信經營買賣二手車的人士購買一輛豐田Estima Aeras二手轎車，豈料竟因而損失2萬3000令吉。

誘付款即割名無需面交

他說，他是在今年10月17日在微信看到有人買賣二手車，因而加了對方，該賣家經常和他分享陪伴父母吃飯、逛街的事，讓他覺得對方很孝順，經過2個月交流後，他決定向對方購買一輛豐田Estima Aeras二手轎車，售價為4萬2700令吉。

“他要求我支付3000令吉的抵押金，我在11月26日銀行轉賬給他。兩三天后，他說要辦理割名手續，要求我再匯款2萬令吉。”

他指出，當時對方還發了一則身在陸路交通局的影片給他，聲稱如果他馬上匯款，就馬上可以割名，省掉許多麻煩，讓他改變本來要相約出來見面檢查車子後才付款的意願。

劉貴軍不疑有詐，便按照指示匯款2萬令吉，轉賬成功後，對方便不接電話也不回訊息，初時他還以為對方很忙，便不以為意，後來對方依舊沒有任何回复，還把他拉黑，讓他十分擔心。

他披露，為了找到賣家，他委託朋友在微信加了這名賣家，結果賣家有給予回复，還繼續在微信賣車行騙。

“我的朋友們每天都接到賣家發的賣車訊息，轎車的照片和價格。”

張天賜指出，馬華投訴部今年為止，共接到9宗網絡詐騙案的求助，其中3宗的受害者是中國人。

他說，受害者們被騙的手法相近，大多數在繳付抵押金後就發現不妥，沒有繼續付款，只損失抵押金，但此案的老千手法高明，發送在陸路交通局的影片，讓事主信以為真，以為能夠馬上辦理割名手續，因而再度付款，以致損失更多。