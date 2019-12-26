張念群：18個月內 華中獲3650萬撥款

（吉隆坡26日訊）國內的國民型中學（華中）在過去18個月，一共獲得3650万令吉。

教育部副部長張念群今日發表文告說，希望聯盟政府上任后，除了在2018年發放當時被財政預算案忽略的1500万令吉撥款，在2019年同樣撥款1500万令吉，2020年更把這筆特別撥款增加到2000万令吉。

“換言之，華中在2018年和2019年皆獲得教育部1500万令吉的特別撥款，如今在2019年將獲得財政部150万令吉的建校基金，以及公益金500万令吉的捐款，短短18個月內累計總額3650万令吉。”

她說，在財政部和公益金的配合下，有7所華中于今年12月13日獲得公益金500万令吉的捐款，并在當天直接獲得這筆款項的現金支票。

她指出，這筆500万令吉捐款是作為華中的建校基金，以資助各校興建新校舍的計划。

受惠學校是獲得200万令吉的雪蘭莪加影育華中學二校，以及各獲50万令吉的另6所華中，分別是檳城恒毅中學（峇央峇魯分校）、霹靂實兆遠南華中學、霹靂怡保育才中學、柔佛利丰港培華中學、森美蘭芙蓉振華二校和沙巴根地咬根華中學。

7華中獲500万公益金

張念群說：“此外，財政部也在2019年額外批准150万令吉撥款作為（這7所）華中的建校用途。”

她指出，除育華中學二校獲得30万令吉撥款，恒毅中學（峇央峇魯分校）、南華中學、育才中學、培華中學、振華二校和根華中學各別獲得20万令吉的撥款。



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