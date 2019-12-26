明天見 對話談伊黨願尋策解決 董總被註冊局傳召 華團聯席大會照跑









（布城26日訊）董總代表今日因1228華團聯席大會遭社團註冊局傳召，但是主席陳大錦說，華團聯席大會不會因此取消，一切照原訂計劃進行。

陳大錦說，社團註冊局的官員並沒有警告董總要取消董總註冊，或是要求他們取消1228華團聯席大會；當局只強調要遵守社團註冊局的條例。

“今天只是例行問話，他要了解地點和出席人數，我們也已照會加影警局，（這些）情況他們都了解。

“他們很友善，只要我們依據社團註冊局的條規，不違背的話，應該是沒有問題，不會被對付。”

非挑種族課題

他說，社團註冊局官員也正面看待此事，了解到董總不是挑起種族課題，而是希望結合大家的意見，提呈備忘錄給教育部。

“這是很正面的，這反映了華社的心聲，我們透過這個華團聯席會議，聆聽大家的意見，結合大家的意見，再提呈給教育部。”

陳大錦、董總副主席楊應俊、秘書長黃再興和中委楊才國是於今早約9時30分抵達社團註冊局，並在11時20分離開。

結合看法提和平訴求

陳大錦說，華團聯席大會的籌備已如火如荼進行，包括必要的防範工作，他相信本周六舉行的大會能順利展開，最終能結合各華團的看法，向教育部提出和平請願的訴求。

他解釋，董總將原稱“全國華團大會”的大會名稱改為“華團聯席大會”，主要是要避免外界誤會，聯席大會只是要結合各華團，以共同探討華淡小馬來文課納入爪夷文單元的課題。

由董總和教總號召的全國華團聯席大會，將在12月28日下午1時於新紀元大學學院五樓大禮堂舉行，目的是要結合華社力量，促請政府聽取民意，取消在華淡小推行介紹爪夷文字單元。

董教總也堅決不接受、不認同和不執行介紹爪夷字單元執行指南。他們認為，教育部以家長簡單多數（51%）的方式來決定是否進行爪夷文單元，不但撕裂華小內各族家長和學生的關系，更邊緣化董事部和家教協會的角色。

在這之前，首相敦馬哈迪曾說，雖然不阻止該大會的進行，但是警告這或將引起馬來社會的反彈，讓馬來人以馬來人的方式討論關閉華小的課題。

李添霖：確保和平進行 警將維持秩序

（大山腳、亞羅士打26日訊）儘管董教總號召的28日華團聯席大會傳出可能會有馬來人非政府組織前往踩場，但檳州董聯會主席李添霖說，聯席大會將如期舉行，而且主辦方董總也已照會警方，相信當天警方將派員到場維持秩序，大會能和平進行。

他說，除非有人堵住新紀元學院的大門，阻止參與者進入，否則相信大會將能在警方駐守下，和平的進行，以表達華團反對政府在國民型小學國文科推行爪夷字單元的立場。

董總和教總訂於本月28日（星期六），下午1時（中午12時入場），在新紀元大學學院5樓大禮堂舉行華團聯席大會，以凝聚全國各華團的力量，共同捍衛董事會主權，並促請政府俯順民意，取消在國民型小學馬來文科推行爪夷字單元。

李添霖今日受詢時透露，檳州董聯會已包租一輛巴士，載送出席者到加影出席大會，另一些代表則會駕私家車赴會。

“我們的巴士不會掛橫幅，若有人故意來搞破壞，也不容易得逞。”

董總早前已發表文告，為確保華團聯席大會順利和有效進行，謝絕攜帶任何標語、橫幅與文宣品。

另外，他提及，本月25日在檳州華人大會堂進行的“檳州華團及華小三機構聯署大會”，共獲得138個華團組織、全檳90間華小董事部、39個家教協會及45個校友會，派代表與會參與聯署。

莊俊隆：工委有應對措施

吉打州董聯會主席莊俊隆說，吉州目前逾40名華小和華團代表報名出席28日的華團聯席大會，也未接獲報名者因馬來人及伊斯蘭非政府組織恫言將會踩場而臨時退出。

他相信，一旦屆時發生踩場行動，華團大會工委已經有應對措施來解決問題。

他強調，舉辦華團大會的目的捍衛董事部權益、家協在爪夷字單元課題上決定權糾紛等，並非牽涉於種族問題。

他解釋，吉州共有90所華小，但僅有逾40人報名出席大會，因為89所華小董事部日前已全力主持吉州董聯會主導“堅決抗拒任何形式在華小推介爪夷文及尊重華小董事主權和列入位決策單位”行動，僅有一所華小尚未表態。

“吉州僅逾40人出席大會，並非不踴躍而是象徵式支持大會。”

伸橄欖枝 伊黨願參與對話

（吉隆坡26日訊）隨著董教總表明願意與各方對話，以尋求妥善方案解決爪夷字單元課題後，伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁今日也伸出橄欖枝，表明願意參與對話。

達基尤丁說，伊黨願意參與董教總與各造的對話，以解決爪夷字單元的課題。

他也相信這個方法有助消除偏見與猜忌，為大馬的多元種族社會締造和諧與安寧。

達基尤丁今日在文告中說，伊黨作為一個成立近70年的政黨，向來保持開放態度，針對涉及公共利益的課題，和任何單位，包括馬華與董教總討論與對話。

“這與伊黨秉持的伊斯蘭教義相符，這也納入伊黨黨章。”

他說，伊黨可以和其他組織合作，為穆斯林權益鬥爭之餘，也對全民公正，以確保各族之間的和諧。

董教總周二（24日）在文告中說，無論是12月28日召開華團聯席會議之前或之後，董教總都願意與各方，特別是教育部長馬智禮和各民間友族團體，進行坦誠及理性的對話，以尋求妥善的解決方案。

張盛聞：就和諧教育 馬華與各方商民利益

（檳城26日訊）馬華總秘書拿督張盛聞指出，馬華始終採取開放態度，就和諧、教育、社會及其他關係到人民利益的問題，與各方進行討論。

他說，馬華也同意就華小和淡小推行爪夷字單元問題進行對話，因為這涉及多種族社會中的敏感問題。

他今日發表文告指，馬華獲悉，伊斯蘭黨總秘書拿督達基尤丁發表聲明，表示伊黨準備與馬華會面討論。

“我們尚未對此做出決定，但此事將在不久召開的將來提交會長理事會上討論。”

他指出，伊黨準備與馬華和董教總會面並進行對話，這也符合馬華的立場，即所有誤解都可以通過成熟而透明的討論來解決。

他說，特別是在國家面臨許多挑戰的時候，尤其是在種族和宗教緊張方面。

劉華才狠批教育部 至今沒意願平息爭端

（吉隆坡26日訊） 民政黨主席拿督劉華才狠批教育部，在華團聯席大會及全國爪夷文大會被錯誤標榜為種族集會，引發馬來組織反對至今都沒有意願出面調停，平息爭端。

他指出，董教總及爪夷文書法行動組織（SEKAT）是因為副教育部長張念群在爪夷文單元納入華淡小馬來文課本事件沒有達到共識才各自舉辦大會，以向教育部表達人民的聲音。

“這由始至終只是涉及教育課題，但卻被首相敦馬哈迪的“馬來人也會辦集會”言論而被錯誤詮釋成種族課題，引起誤會並引發部分馬來與伊斯蘭組織不滿甚至恫言要踩場，讓各族之間的關系鬧得越來越僵，但教育部身為爪夷文字單元的決策部門這個時候卻‘靜靜’，沒有採取行動解決問題。”

劉華才在文告表示，華團聯系大會及全國爪夷文大會必須如期舉行，華印社群必須讓教育部與馬來組織了解華印社群提出反對的主要原因。

“我也促請馬來組織冷靜下來，理性看待上述兩場大會，聆聽華印社群的反對意見。”

“我擔心若繼續演變下去華團聯席大會會被有心人士利用來引發茅草行動2.0，華團領袖更可能因此遭到被捕。”

陳德欽評章瑛 不分黑白盲從政府

（檳城26日訊）馬華檳州聯委會主席拿督陳德欽，對檳州華教事務協調委員會主席章瑛發表“不出席聯署大會”言論感到遺憾，並指章瑛不分黑白盲從政府。

“章瑛是盲目的，那是一個換了位置、換了腦袋的典型例子，若今天她還在野會贊同嗎？這種態度也意味著，即便政府做法對華教不利有違大眾意願，她也不會為華教仗義執言。”

他今日發表文告說，過去在野時章瑛靠著華教課題炮打政府，換了位置後竟發表“讓孩子多認識幾個爪夷文字不會造成什麼影響”言論，這擺明了什麼？

“她很瞭解華社的缺口一旦打開會有更多不利華教的條文令華教變質，但她假裝不明白故意顧左右而言他，這是什麼居心？”

“身為檳州華教事務協調委員會主席，她理應體會華教人士的感受，應該到大會來瞭解華社心聲，扮演下情上達角色，但其一幅拒人千里的姿勢，已經辜負了人民的期望。”

馬來組織恫言踩場

（吉隆坡26日訊）華團聯席大會將在星期六 （28日）舉辦，馬來人及伊斯蘭非政府組織恫言將會踩場。

約40名馬來人及伊斯蘭非政府組織成員，於聖誕節聚集在加影警區總部外，並派員針對董教總將在來臨星期六舉辦華團聯系大會報案，要求警方介入調查董總，並將他們列為非法組織。

大馬促進和諧組織主席阿都拉尼在報案後召開新聞發布會時指出，董總如果不願意聽從勸告取消大會，就是將國家團結及各族之間的和諧視為無物。

他強調，他們是不會和已走向極端的董總妥協，他們會為了捍衛伊斯蘭教和爪夷文書法和董總對抗到底。

“我們將在星期六時直接踩場大會，讓他們知道我們的決心，這是為了我們的尊嚴，如果華社堅決不接受爪夷文書法，那麼華商不應該使用清真（Halal）標志。”