“警”指示現款裝背包棄大學外 講師墜澳門騙局失10萬

（八打靈再也26日訊）大學講師接到詐騙電話，誤以為被捲入警方的調查中，根據指示將10萬令吉現款裝進背包，丟棄到大學外的廢墟舊沙發上。

鵝嘜警區主任阿里菲指出，這名巫裔講師（64歲）於本月15日接獲一名華裔男子的電話，對方聲稱是郵政局職員，攔截了一個由受害者從甲洞地區郵寄到沙巴亞庇的包裹，發現裡面有15張屬於別人的銀行卡。

他說，受害者否認此事後，對方便要求受害者聯絡警方，不久後受害者便接到一名巫裔男子的電話，自稱是警察。

“冒充警察的男子要求受害者不要將此事公開，因為這樣會影響調查工作，更會觸犯機密法令，並要求受害者說出銀行資料，以及提出裡面的存款。”

誤信戶頭將凍結提出現款

他表示，5日後的本月20日當天，男子再次聯絡受害者，指國家銀行將凍結其銀行戶頭，並要他將銀行內的存款提出。

“受害者趕緊將錢取出，照著對方的指示把錢裝進背包，丟到大學外的廢墟舊沙發上，而且還被要求不能轉回頭。”

事後，受害者越想越不妥，馬上報警；警方目前援引刑事法典420條文（欺詐），調查此案。

阿里菲呼籲擁有相關情報的民眾可撥電03-6126 2222或013-2111222，聯絡該警區商業罪案調查組主任賽阿都拉曼助理警監，以協助調查。