檳智能停車系統 下月部分地區開跑













2020年，對檳城泊車制度是一項大改革。配合邁入“精明州”理念，檳州政府在今年8月全面推出智能泊車系統（Penang Smart Parking）手機應用程序，利用物聯網（IOT）技術協助用戶快速找到車位，取代傳統停車固本。

智能泊車系統推行後引起各方關注，褒貶不一，除售賣固本的小商家擔心斷生計，樂齡人士更因為不會操作複雜的應用程序而不安。

檳州政府把智能泊車系統運作交由Heitech Padu有限公司負責，在完成感應器安裝工程後將於1月1日在部分地區使用，並預計檳威兩地可在明年7月全面進入智能停車時代，屆時全檳將有3萬6000個停車位安裝感應器。

系統承包商Heitech Padu有限公司項目總監沙哈魯丁指出，要邁向2030年精明州願景，市民是必須改變心態，善用科技以提高生活品質，而這種改變是避免不了的。

用科技提高生活品質

他接受光明日報訪問時說，檳州智能停車系統在今年8月試跑時的確是狀況連連，包括安卓系統手機用戶無法下載該應用程式、定位系統不准確及停車後須輸入區域及停車格號碼等複雜操作引起反彈。

他指出，該公司過後已進行了改良並推出新系統版本，也加強了網速流暢、定位系統及功能等，即使是老人家也可快速學習及上手。

他說，改良後的新版本操作方式較簡單易學，包括簡化註冊用戶手續、保留探測泊車位、繳付泊車費及違例泊車罰單功能外，每個用戶帳號可添加多輛汽車車牌，用於幫助他人遠程付款。

“除了解決不識字人士的使用困難外，新應用程序中的提醒設置也提醒工作繁忙的各階層人士支付停車費。在資訊發達時代，新科技最終是會取代紙張的，不習慣甚至不會使用該程序的人到最後還是需要學用，才不被時代淘汰。”

沙哈魯丁指出，手機智能停車應用程序就是運用高科技而為人們帶來便利，是回饋人民的智能技術。

新版本探測95%精準

針對舊版本的搜尋停車位探測準確度不理想的情況，他說，該公司已在新版本中改善，預計安裝感應器工程第二階段完成後會再更新，屆時能達到至少95%的探測準確度。

“探測度不精準的原因除了是程序上技術問題外，也受到檳州各類網線分佈不均勻所影響，我相信程序不斷改良後，會極少出現因網絡數據不足而探測不到停車感應器的問題”。

該公司目前已完成第一階段安裝感應器工程，包括檳島超過670個停車位及威省超過364個停車位，民眾可在指定地區使用搜尋停車位功能，包括檳島的小印度及大街頭路（Lebuh China）一帶人潮較多的區域，都已設有停車感應器。

他說，未來將聯合州政府或非政府組織，繼續推出停車費促銷及該程序教育活動，為了鼓勵民眾使用停車月票，接下來的促銷活動較多注重在宣傳月票優惠。

遠程監控感應器操作

受詢及安裝停車感應器期間面對的難題，沙哈魯丁說，該感應器在實用性、探測敏感度及安裝細節都經過專業技術人員測量和反復試驗後才施工，該公司會利用遠程監控系統隨時注意全檳各感應器操作情況，如無意外會每2至5年進行全面檢測，或維修或提升設備。

他說，該感應器屬金屬探測器，面對近年檳州水患頻繁的情況，該公司在設計及安裝感應器前也將天災考慮在內，包括在水災黑區的停車位會加強監督及檢查次數，若水位低於6吋不會影響感應器操作，而且若水位太高，民眾也不會選擇在該處停車。

他解釋，該感應器也屬智能設備，會自動充電及探測信號，若長時間無人使用會啟動智能省電進入休眠狀態，除了保護器材電池，亦確保提供持久的電池消耗量。

Heitech Padu有限公司之前發文告說，檳城智能停車系統計劃屬私人融資計劃（PFI），該公司將耗資1.15億令吉在全檳3萬6000個泊車位安裝感應器，所有工程資本或運營沒獲檳州政府、檳島市政廳及威省市政廳任何資助，預計明年7月完成所有安裝工程。

該公司所提出的程序與計劃，是通過公開招標方式獲得營運權，從61間競標公司中脫穎而出，該公司將與州政府配合，為檳州發展及檳民提供智能服務，改善生活品質，也能為商業活動帶來方便與利潤。

教檳民手機應用程序

他透露，明年起該公司會陸續與各單位合作，以在全檳各地區推出PSP使用教程，教育樂齡人士與一些群體學習使用手機應用程序，包括註冊用戶方式及日常操作，務必在明年8月之前，達到全民都能使用手機智能停車系統的目標。

針對不善使用電子產品的樂齡人士，沙哈魯丁建議可讓孩子用程序幫助長者遠程付款，因為即使孩子遠在外州，只要下載該程序並輸入車牌號，就能幫忙老人家付停車費或罰款。

他說，長者也可到指定商店購買並使用電子固本（E-coupon）。

“據知，目前7-11及Happy Mart等連鎖便利店已向市政廳註冊，使用系統售賣電子固本。”

他說，停車固本可繼續使用至明年12月31日，從2021年起就只能用手機應用程序和電子固本。他解釋，根據電子固本的標準作業程序（SOP），電子固本只售賣最少2小時停車時間，對於緊急停車或暫時泊車的用戶來說明顯不方便。

商家可續賣電子固本

檳島市政廳財政部主任蘇海達鼓勵原有的商家到市政廳登記，繼續售賣電子固本。商家只須使用店內電腦輸入售賣系統，輸入消費者車牌號碼即可，操作簡單又不影響盈利，每2小時1令吉60仙，車主可在2小時內停泊在任何停車位。

“臨時泊車的車主若不想購買2小時固本，就只能下載應用程式，這可鼓勵民眾學習使用智能停車系統。”

她說，PSP可供我國手機號碼註冊用戶，而遊客就只能購買電子停車固本。市政廳會舉辦教學講座指導商家操作，明年也會積極舉辦大小型教育交流會、講座及培訓活動等，邀全民參與，務必讓各階級人士接受並使用有關程序。

陳錫添：宣傳不足 樂齡者一知半解

活悅樂齡人士協會（SAGE）主席陳錫添說，該會大部分會員對智能停車系統操作一知半解，當局宣傳明顯不足。

“有些會員並非有錢，若真要使用系統就需購買一台智能手機，是一筆花費。”

他認為，當局應主動接觸樂齡者，教導他們使用該系統，或在光大放置介紹系統的宣傳單。

目前他也尚未下載有關手機應用程序，停車時仍使用紙體固本，也常畫錯日期和時間，浪費錢。

方便又環保

民眾林國祥使用這個App後，直言方便多了。應用程式可協助多輛汽車繳付停車費，不用每輛車都放固本，很環保。

市民陳婉欣說，她在幾個月前有嘗試最初的版本，但由於當時系統顯示要選擇停車區和停車位號碼，她因擔心出錯會被開罰單，之後就再也沒使用了。現有了更新版本，她會再試用。